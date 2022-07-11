Сіль підвищує ризик передчасної смерті

Всі знають, що багато солі – це погано. Але науковці встановили, що люди, які додають в їжу більше солі, моють вищий ризик передчасної смерті.

У порівнянні з тими, хто ніколи або рідко додавав сіль, у тих, хто завжди додавав сіль у їжу, ризик передчасної смерті був на 28% вищим.

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Сіль збільшує ризик передчасної смерті

У загальній популяції приблизно троє з кожних ста людей віком від 40 до 69 років вмирають передчасно. Підвищений ризик постійного додавання солі в їжу, яке відслідковувалося в цьому дослідженні, передбачає, що ще одна людина в цій віковій групі з кожної сотні може померти передчасно.

Крім того, дослідження виявило нижчу тривалість життя серед людей, які завжди додавали сіль, у порівнянні з тими, хто ніколи чи рідко додавав сіль. У віці 50 років очікувана тривалість життя таких жінок і чоловіків була меншою на 1,5 року та 2,28 року відповідно. Ці ризики, як правило, трохи знижувалися у людей, які споживали більшу кількість фруктів та овочів.

Як відбувалося дослідження

Дослідники проаналізували дані опитувань 501 379 осіб, які брали участь у дослідженні UK Biobank. Експерти враховували фактори, які можуть вплинути на результати, такі як вік, стать, раса, віра, індекс маси тіла (ІМТ), куріння, вживання алкоголю, фізична активність, дієта та певні хвороби. Вони стежили за учасниками у середньому дев'ять років. Передчасна смерть взнавалася як смерть віком до 75 років.

Вчені запевняють, що навіть незначне зниження споживання натрію шляхом додавання меншої кількості солі або її повної відсутності, ймовірно, спричинить суттєву користь для здоров'я.