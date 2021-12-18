Науковці з Інституту Тіша на горі Синай виявили, що білок колагену у ракових пухлинах "стримує" новоутворення, навіть якщо пухлини поширюються на інші частини тіла. За словами вчених, такі пухлини є доброякісними – вони перетворюються на злоякісні лише тоді, коли запаси колагену в тілі закінчуються.

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Колаген, який оточує клітини, змушує ракові клітини залишатися в сплячому стані, запобігаючи рецидивам і метастазуванням, звідки вони мігрують в інші органи.

Наші висновки мають потенційні клінічні наслідки і можуть призвести до створення нового біомаркера для прогнозування рецидивів пухлини, а також до терапевтичного втручання для зменшення локальних і віддалених рецидивів,

– зазначив старший автор дослідження Хосе Браво-Кордеро.

Підвищену концентрацію колагену дослідники виявили, коли імплантували мишам клітини раку грудей, голови та шиї.

Колаген в організмах мишей блокував ракові клітини / Фото Unsplash

Покриття пухлин колагеном може "приспати" рак

У мишей інфузії колагену, які ввели вчені навколо ракових клітин блокували їх прогресування, змушуючи їх повернутися в стан спокою.

За словами Браво-Кордеро, комбінація лікування колагеном разом з терапією, яка спрямована на сплячі клітини, в результаті може запобігти рецидивам та прокладе шлях до ремісії раку.

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Колаген не тільки для краси

Колаген найбільше відомий як засіб проти зморшок, який допомагає людям виглядати молодше. Та колаген присутній і в організмі – він виконує важливу функцію будівельника шкіри, кісток та сполучних тканин по всьому тілі.

У косметичних продуктах ін’єкції колагену можуть покращити контури шкіри. Філлери, що містять колаген, усувають зморшки на обличчі. Це також може покращити зовнішній вигляд шрамів.

Колаген допомагає впоратися зі шрамами / Фото Fleepic

За словами провідного автора дослідження, колагенові пов’язки також загоюють хронічні рани. Для людей зі складними шкірними ранами, стверджує Браво-Кордеро, колаген може стати хорошою терапевтичною альтернативою.