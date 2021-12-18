Сила колагену: як інгредієнт кремів проти зморшок може зупинити рак

Речовина колаген, яку виробляє організм та яку використовують для зволожувальних кремів, може стати ключем до зупинки поширення ракових пухлин. За результатами дослідження, пухлини виділяють особливу форму білка колагену, який не дає розростатися утворенню.

Науковці з Інституту Тіша на горі Синай виявили, що білок колагену у ракових пухлинах "стримує" новоутворення, навіть якщо пухлини поширюються на інші частини тіла. За словами вчених, такі пухлини є доброякісними – вони перетворюються на злоякісні лише тоді, коли запаси колагену в тілі закінчуються.

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Колаген, який оточує клітини, змушує ракові клітини залишатися в сплячому стані, запобігаючи рецидивам і метастазуванням, звідки вони мігрують в інші органи.

Наші висновки мають потенційні клінічні наслідки і можуть призвести до створення нового біомаркера для прогнозування рецидивів пухлини, а також до терапевтичного втручання для зменшення локальних і віддалених рецидивів,

– зазначив старший автор дослідження Хосе Браво-Кордеро.

Підвищену концентрацію колагену дослідники виявили, коли імплантували мишам клітини раку грудей, голови та шиї.

Колаген в організмах мишей блокував ракові клітини / Фото Unsplash

Покриття пухлин колагеном може "приспати" рак

У мишей інфузії колагену, які ввели вчені навколо ракових клітин блокували їх прогресування, змушуючи їх повернутися в стан спокою.

За словами Браво-Кордеро, комбінація лікування колагеном разом з терапією, яка спрямована на сплячі клітини, в результаті може запобігти рецидивам та прокладе шлях до ремісії раку.

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Колаген не тільки для краси

Колаген найбільше відомий як засіб проти зморшок, який допомагає людям виглядати молодше. Та колаген присутній і в організмі – він виконує важливу функцію будівельника шкіри, кісток та сполучних тканин по всьому тілі.

У косметичних продуктах ін’єкції колагену можуть покращити контури шкіри. Філлери, що містять колаген, усувають зморшки на обличчі. Це також може покращити зовнішній вигляд шрамів.

Колаген допомагає впоратися зі шрамами / Фото Fleepic

За словами провідного автора дослідження, колагенові пов’язки також загоюють хронічні рани. Для людей зі складними шкірними ранами, стверджує Браво-Кордеро, колаген може стати хорошою терапевтичною альтернативою.