Ніч святкування Нового року рідко проходить безслідно – головний біль, спрага, млявість і відчуття наче “тіло саме не своє” – усе це ніщо інше, як похмілля. Його проявами також можуть бути пришвидшене серцебиття, озноб і відчуття жару. Кожен організм може реагувати на алкоголь по-різному.

Як уникнути похмілля, що воно насправді таке і чому “похмелитись” не кращий варіант, розібрався 24 канал. Похмілля – це інтоксикація організму, реакція організму на великі дози алкоголю і речовини, які утворюються при його розщепленні.

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Що відбувається з організмом під час похмілля

Коли етанол потрапляє всередину, організм працює на максимум, щоб швидше його переробити і вивести природним шляхом. Речовини, які при цьому виділяються – токсичні, тому людина й відчуває себе так погано.



Похмілля зазвичай приносить чимало дискомфорту / Фото Pixabay

Найбільше страждають шлунок і печінка, а імунна система реагує як при запальних процесах.

У новорічну ж ніч похмілля посилюється, через брак сну, бо організм не встиг відновитись. Тяжкість і тривалість похмілля у всіх різна: залежить від того, наскільки швидко організм переробить алкоголь – зазвичай на це потрібно близько доби.

Від чого залежить те, як організм відреагує на алкоголь

Похмілля залежить не від складу алкогольних напоїв, а від кількості випитого спирту. Організм дорослої людини може впоратись із 10 грамами спирту в годину.

Чому кажуть не"понижувати" градус? Переходячи з міцних напоїв, зокрема віскі на пиво, люди починають пити швидше, адже слабоалкогольні напої просто легше пити.

Шампанське, пиво, слабоалкогольні напої й коктейлі зазвичай здаються менш шкідливими, але ними значно легше "перебрати".

Варто пам'ятати, що організму грубо кажучи, все одно, який алкоголь ви п'єте, він сумує усю кількість випитого.

Як уникнути похмілля

Найперше і найлогічніше – пити менше алкоголю.

Під час застілля "налягати" на овочі.

Пити якомога більше води.

Ці поради актуальні ще під час вечірки, але ось що робити, якщо час назад не повернути, а похмілля проявилось у повну силу? Тут дві новини:

1. Трохи полегшити його прояви реально.

2. Чарівної пігулки від похмілля немає.



Білий алкоголь найшвидше організм виводить швидше, але це не стосується ігристих напоїв / Фото Unspalsh

На ранок після вечірки, алкоголь уже в крові, він встиг негативно подіяти на наші судини та інші системи організму. Залишається лише чекати, коли організм виведе алкоголь.

Щоб таки покращити самопочуття, варто діяти націлено – на симптоматику: якщо нудить, прийняти препарати від нудоти, болить голова та ломить тіло – знеболювальні засоби.

Як зменшити прояви похмілля

Знову випити, але цього разу уже безалкогольних напоїв ;)

Алкоголь діє як сечогінний засіб і має здатність виводити воду з організму. Саме тому на наступний день після вечірки у вас болить голова, в роті сухо і мучить спрага.

Щоб відновити водно-сольовий баланс і вивести токсичні речовини з організму – треба пити достатньо води.

Кава не є особливо помічною проти похмілля, адже може подразнювати шлунок, слизова якого й без того уже подразнена алкоголем і токсичними сполуками при його розчепленні.

Втім кава може допомогти збадьоритись, а от млявість і апатія – часті супутники похмілля.

А як щодо народних методів боротьби з похміллям

Часто можна почути пораду "випий розсіл", і звісно відкриті вчора помідори до новорічного столу – так і кличуть. Але немає ніяких даних, що розсіл якось лікує похмілля. Була гіпотеза, що розсіл може полегшити похмілля і зневоднення внаслідок того, що містить багато калію і натрію, які “вимиває” алкоголь, але дослідження цього не підтвердили.

Іншою ж популярною рекомендацією є "пиво з ранку", або ж будь-який інший алкоголь у невеликій дозі, "щоб похмелитися". Але це неправда, насправді ж вам стане лише гірше! А та реакція, яку можна спостерігати після пляшки холодного пива – ніщо інше, як викид дофаміну, таким чином прояви похмілля наче затьмарюються і ненадовго ви відчуваєте себе краще. Потім похмілля повертається, а щоб подолати нову порцію алкоголю організм затратить ще більше сил.

Чи дієві спеціальні медичні препарати від похмілля? Вони не мать доведеної ефективності, хоча можуть полегшити деякі симптоми внаслідок регідрації.

Досить непоганим методом боротьби з похміллям буде прогулянка – помірний темп, свіже повітря можуть прискорити розщеплення алкоголю в організмі.

– помірний темп, свіже повітря можуть прискорити розщеплення алкоголю в організмі. Поїжте! Навіть якщо нудить і нічого не хочеться, варто трохи поїсти – правильні продукти поновлять втрачені вітаміни і додадуть організму сили. Але не їжте жирну, важку, кислу чи гостру їжу, щоб не навантажувати травну систему.



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