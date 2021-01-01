Доказово про похмілля: що насправді відбувається з організмом і як зменшити його прояви
Ніч святкування Нового року рідко проходить безслідно – головний біль, спрага, млявість і відчуття наче “тіло саме не своє” – усе це ніщо інше, як похмілля. Його проявами також можуть бути пришвидшене серцебиття, озноб і відчуття жару. Кожен організм може реагувати на алкоголь по-різному.
Як уникнути похмілля, що воно насправді таке і чому “похмелитись” не кращий варіант, розібрався 24 канал. Похмілля – це інтоксикація організму, реакція організму на великі дози алкоголю і речовини, які утворюються при його розщепленні.
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Що відбувається з організмом під час похмілля
Коли етанол потрапляє всередину, організм працює на максимум, щоб швидше його переробити і вивести природним шляхом. Речовини, які при цьому виділяються – токсичні, тому людина й відчуває себе так погано.
Похмілля зазвичай приносить чимало дискомфорту / Фото Pixabay
Найбільше страждають шлунок і печінка, а імунна система реагує як при запальних процесах.
У новорічну ж ніч похмілля посилюється, через брак сну, бо організм не встиг відновитись. Тяжкість і тривалість похмілля у всіх різна: залежить від того, наскільки швидко організм переробить алкоголь – зазвичай на це потрібно близько доби.
Від чого залежить те, як організм відреагує на алкоголь
Похмілля залежить не від складу алкогольних напоїв, а від кількості випитого спирту. Організм дорослої людини може впоратись із 10 грамами спирту в годину.
Чому кажуть не"понижувати" градус? Переходячи з міцних напоїв, зокрема віскі на пиво, люди починають пити швидше, адже слабоалкогольні напої просто легше пити.
Шампанське, пиво, слабоалкогольні напої й коктейлі зазвичай здаються менш шкідливими, але ними значно легше "перебрати".
Варто пам'ятати, що організму грубо кажучи, все одно, який алкоголь ви п'єте, він сумує усю кількість випитого.
Як уникнути похмілля
- Найперше і найлогічніше – пити менше алкоголю.
- Під час застілля "налягати" на овочі.
- Пити якомога більше води.
Ці поради актуальні ще під час вечірки, але ось що робити, якщо час назад не повернути, а похмілля проявилось у повну силу? Тут дві новини:
1. Трохи полегшити його прояви реально.
2. Чарівної пігулки від похмілля немає.
Білий алкоголь найшвидше організм виводить швидше, але це не стосується ігристих напоїв / Фото Unspalsh
На ранок після вечірки, алкоголь уже в крові, він встиг негативно подіяти на наші судини та інші системи організму. Залишається лише чекати, коли організм виведе алкоголь.
Щоб таки покращити самопочуття, варто діяти націлено – на симптоматику: якщо нудить, прийняти препарати від нудоти, болить голова та ломить тіло – знеболювальні засоби.
Як зменшити прояви похмілля
Знову випити, але цього разу уже безалкогольних напоїв ;)
Алкоголь діє як сечогінний засіб і має здатність виводити воду з організму. Саме тому на наступний день після вечірки у вас болить голова, в роті сухо і мучить спрага.
- Щоб відновити водно-сольовий баланс і вивести токсичні речовини з організму – треба пити достатньо води.
Кава не є особливо помічною проти похмілля, адже може подразнювати шлунок, слизова якого й без того уже подразнена алкоголем і токсичними сполуками при його розчепленні.
- Втім кава може допомогти збадьоритись, а от млявість і апатія – часті супутники похмілля.
А як щодо народних методів боротьби з похміллям
Часто можна почути пораду "випий розсіл", і звісно відкриті вчора помідори до новорічного столу – так і кличуть. Але немає ніяких даних, що розсіл якось лікує похмілля. Була гіпотеза, що розсіл може полегшити похмілля і зневоднення внаслідок того, що містить багато калію і натрію, які “вимиває” алкоголь, але дослідження цього не підтвердили.
Іншою ж популярною рекомендацією є "пиво з ранку", або ж будь-який інший алкоголь у невеликій дозі, "щоб похмелитися". Але це неправда, насправді ж вам стане лише гірше! А та реакція, яку можна спостерігати після пляшки холодного пива – ніщо інше, як викид дофаміну, таким чином прояви похмілля наче затьмарюються і ненадовго ви відчуваєте себе краще. Потім похмілля повертається, а щоб подолати нову порцію алкоголю організм затратить ще більше сил.
Чи дієві спеціальні медичні препарати від похмілля?Вони не мать доведеної ефективності, хоча можуть полегшити деякі симптоми внаслідок регідрації.
- Досить непоганим методом боротьби з похміллям буде прогулянка – помірний темп, свіже повітря можуть прискорити розщеплення алкоголю в організмі.
- Поїжте! Навіть якщо нудить і нічого не хочеться, варто трохи поїсти – правильні продукти поновлять втрачені вітаміни і додадуть організму сили. Але не їжте жирну, важку, кислу чи гостру їжу, щоб не навантажувати травну систему.
Корисні продукти допоможуть відновитись обміну речовин / Фото Unsplash
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