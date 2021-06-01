З 1 червня сертифікати вакцинації почали видавати в Болгарії, Данії, Німеччини, Греції, Польщі, Хорватії та Чехії.

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У той час як деякі країни вирішили запустити цифровий сертифікат тільки тоді, коли всі функції будуть розгорнуті по всій країні,

– заявили у пресслужбі.

Запуск сертифіката вакцинації дає можливість країнам відкрити кордони і відновити туристичні поїздки без проходження самоізоляції і додаткового ПЛР-тестування.

Раніше президент України Володимир Зеленський домовився з керівництвом ЄС про взаємне визнання цифрових сертифікатів для відновлення подорожей громадян України та ЄС.

Дані взяті з Офісу президента

"Лідери домовилися продовжувати співпрацю з метою забезпечення взаємного визнання цифрових сертифікатів для відновлення непріоритетних подорожей громадян України та ЄС", – повідомили в Офісі президента.

Відомо, що Україна готова запустити COVID-сертифікати з 1 липня. Вони будуть повністю синхронізовані з європейськими та міжнародними сертифікатами, щоб вакциновані українці могли їздити за кордон.