Такі дані статистимки захворюваності на COVID-19. Про це відомо з сайту Міністерства охорони здоров'я.
До теми Ляшко назвав умову тотального локдауну в Україні
7 областей перебувають на межі переходу в червону зону
Станом на 26 жовтня, на межі перебувають 7 областей України – Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Хмельницька та Чернігівська та Житомирська області,
– такі дані згідно зі статистикою МОЗ.
Червоний рівень епідемічної небезпеки встановлюють у регіоні, якщо там наявні протягом 3 днів поспіль дві та більше таких ознак:
- завантаженість ліжок, забезпечених подачею медичного кисню у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів із підтвердженим випадком COVID-19, – більш як 65%;
- кількість тестувань методом ПЛР та експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2 протягом останніх семи днів на 100 тисяч населення – менше ніж 300;
- кількість госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим та підозрілим випадком COVID-19 протягом останніх семи днів на 100 тисяч населення – більше за 60;
- коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 (методом ПЛР та експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2) – більш як 20%;
- рівень зростання загальної кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим та підозрілим випадком COVID-19 протягом останніх семи днів порівняно з попереднім аналогічним періодом – більш як 50%.
Згідно зі статистикою МОЗ, 7 областей на межі червоної зони / Скриншот з сайту МОЗ
До речі, в цей же день очільник МОЗ Віктор Ляшко заявив, що 5 регіонів можуть потрапити у червону зону. Зокрема він назвав Житомирську, Луганську, Львівську, Хмельницьку, Чернігівську області.
Що слід знати про карантинні обмеження в Україні / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу
Коротко про карантин в Україні
- Станом на 26 жовтня, вже 8 областей України перебувають в червоній зоні – Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Одеська, Сумська, Рівненська, Миколаївська та Херсонська області.
- За минулу добу, 25 жовтня, кількість померлих від коронавірусу стала найбільшою в Україні за весь період пандемії – 734 людини. COVID-19 діагностували у 19 120 осіб.
- До речі, через брак кисню в Одесі пів сотні людей ввечері 26 жовтня довелось перевозити автомобілями швидкої у інше відділення, де є медичний кисень.
- Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що влада робить все, що у їхніх силах та додав: "Скажіть, будь ласка, що ще треба зробити, щоб люди усвідомили – або вони вакцинуються, або відправляються на цвинтар".