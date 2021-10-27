Такі дані статистимки захворюваності на COVID-19. Про це відомо з сайту Міністерства охорони здоров'я.

До теми Ляшко назвав умову тотального локдауну в Україні

7 областей перебувають на межі переходу в червону зону

Станом на 26 жовтня, на межі перебувають 7 областей України – Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Хмельницька та Чернігівська та Житомирська області,

– такі дані згідно зі статистикою МОЗ.

Червоний рівень епідемічної небезпеки встановлюють у регіоні, якщо там наявні протягом 3 днів поспіль дві та більше таких ознак:

завантаженість ліжок, забезпечених подачею медичного кисню у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів із підтвердженим випадком COVID-19, – більш як 65%;

кількість тестувань методом ПЛР та експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2 протягом останніх семи днів на 100 тисяч населення – менше ніж 300;

кількість госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим та підозрілим випадком COVID-19 протягом останніх семи днів на 100 тисяч населення – більше за 60;

коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 (методом ПЛР та експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2) – більш як 20%;

рівень зростання загальної кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим та підозрілим випадком COVID-19 протягом останніх семи днів порівняно з попереднім аналогічним періодом – більш як 50%.



Згідно зі статистикою МОЗ, 7 областей на межі червоної зони / Скриншот з сайту МОЗ

До речі, в цей же день очільник МОЗ Віктор Ляшко заявив, що 5 регіонів можуть потрапити у червону зону. Зокрема він назвав Житомирську, Луганську, Львівську, Хмельницьку, Чернігівську області.



Що слід знати про карантинні обмеження в Україні / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу

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