На початку втілення медичної реформи люди не знали, як правильно обрати того лікаря, якому можна було б довірити своє здоров'я. Станом на 2021 рік, декларації вже підписали понад 30 мільйонів українців.

Цікаво Чи обманюють пацієнти заради лікарняного: сімейний лікар поділився секретами професії

Сімейна лікарка Аліна Сенатова працює в київському "Центрі первинної медико- санітарної допомоги". У неї – майже 2 тисячі пацієнтів. Вона розповіла, що ще жодного разу не пошкодувала про свій вибір професії, адже мріяла про це з дитинства.

"Я з 5 років хотіла стати лікарем. У мене була наснага допомогти людям. Я не знала яким саме способом і подумала, що лікар – це справді дуже благородна професія", – пригадала вона.

Про емоційне вигорання та ідеальних пацієнтів

Безсонні ночі, постійні телефони дзвінки та сотні консультацій на день – так виглядають робочі будні сімейних лікарів. Одним з найбільших недоліків у професії Аліна Сенатова назвала емоційне вигорання. Адже через постійні турботи про інших лікарі не помічають власних проблем зі здоров'ям.

Ми багато беремо на себе і дуже багато внутрішньо переживаємо. Лікар рідко звертається з якоюсь тривогою або депресією до вузьких спеціалістів. Зазвичай він це переносить внутрішньо в себе,

– зазначила вона.

За словами сімейної лікарки, цукерки та квіти ніколи не замінять найважливішого – подяки за одужання. Зокрема, коли медики бачать результати. Наприклад, коли людина просто напише, що в неї пройшли вже симптоми хвороби.

Найкращий пацієнт для сімейного лікаря – не той, який взагалі не звертається. Навпаки, це той хто постійно турбується про власне здоров'я, а також вчасно проходить всі обстеження.



Робоче місце сімейної лікарки Аліни Сенатової / Скриншот з відео 24 каналу

"Насамперед медична допомога – це профілактика. І важливо спочатку займатися нею, а не лікуванням. Тому й справді можна змінити людину якимись банальними речами, як-от правильне харчування", – пояснила Аліна Сенатова.

Через 5 й 10 років вона себе бачить саме на посаді сімейного лікаря, проте вже більш досвіченим, адже розвиватися завжди є куди.