Зокрема, мовиться про грошову винагороду і не тільки. Наразі таке питання ще розглядають.

Увага Наскільки вакцинація знизила важкі випадки коронавірусу в Україні: дані МОЗ

Додаткові бали

З-поміж іншого, також планують, що лікарям нараховуватимуть спеціальні бали безперервного професійного розвитку за високе охоплення щепленням серед пацієнтів.

Віктор Ляшко – головний санлікар "Якщо серед дорослих пацієнтів сімейного лікаря вакциновано більше ніж 80%, йому буде зараховуватися 50 балів безперервного професійного розвитку під час чергової атестації, починаючи з 2022 року".

Фінансова винагорода

Але і це ще не все. МОЗ, разом з Національною службою здоров'я також розглядають можливість впровадити і додаткову грошову винагороду сімейним лікарям. Її хочуть надавати за високі результати охоплення щепленнями проти COVID-19.

Раніше Думаю, у нас все вийде, – Ляшко сказав, як і на скільки лікарям можуть підвищити зарплати