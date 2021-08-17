Сімейних лікарів зобов'язали обдзвонювати українців: з якою метою
Джерело:розпорядження МОЗ
Сімейних лікарів в Україні зобов'язали обдзвонити своїх пацієнтів. Так, хочуть запрошувати українців на вакцинацію.
Також лікарі інформуватимуть, коли та де можна отримати щеплення від коронавірусу. Про це мовиться у розпорядженні міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка.
Увага Що робити, якщо немає даних про вакцинацію в електронній системі
Так, МОЗ хоче, щоб сімейні лікарі телефоном розповідали українцям про вакцинацію. У документі мовиться про те, що структурні підрозділи з питань охорони здоров'я повинні провести роботу з керівниками центрів первинної медико-санітарної допомоги. Зокрема, це стосується обласних та Київської міської державних адміністрацій.
Натомість вони мають донести до лікарів загальної практики (тобто сімейних лікарів) і терапевтів про необхідність продзвонювати пацієнтів. А також інформувати їх про можливість щеплення від COVID-19.
Крім цього, лікарі мають розповідати про:
- графік роботи пунктів і центрів вакцинації;
- місця їхнього розташування ;
- а також нагадувати про терміни повторної вакцинації.
Графік роботи центрів вакцинації переглянуть
Також стало відомо, що графіки роботи вакцинальних центрів в Україні переглянуть. Ляшко дав розпорядження керівникам обласних та Київської міської державної адміністрації забезпечити:
- перегляд та продовження графіків роботи центрів вакцинації людей від коронавірусу;
- недопущення закриття центрів вакцинації на вихідні;
- постійне інформування про місця розміщення, графік роботи та будь-які зміни в роботі центрів вакцинації.
Де можна вакцинуватись в Україні
Зараз усі охочі українці можуть зробити щеплення проти коронавірусу в центрах масової вакцинації або у пунктах вакцинації в усіх регіонах України.
Щоб записатися на щеплення, необхідно зателефонувати в обраний пункт чи центр. Там також буде діяти жива черга.Довідка. Контакти та адреси інших місць вакцинації можна знайти за посиланням.
Вакцинація в Україні: нові дані
Впродовж минулої доби, 16 серпня в Україні вакцинували проти коронавірусу 123 637 людей. Одну дозу отримали 70 405 людей, дві дози вакцини, а відтак завершили курс імунізації – 53 232 людини
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 4 793 100 людей:
- з них отримали одну дозу – 4 793 098 людей,
- повністю імунізовані та отримали дві дози – 2 791 305 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).