Сімейних лікарів зобов'язали обдзвонювати українців: з якою метою

Сімейних лікарів в Україні зобов'язали обдзвонити своїх пацієнтів. Так, хочуть запрошувати українців на вакцинацію.

Також лікарі інформуватимуть, коли та де можна отримати щеплення від коронавірусу. Про це мовиться у розпорядженні міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка.

Увага Що робити, якщо немає даних про вакцинацію в електронній системі

Так, МОЗ хоче, щоб сімейні лікарі телефоном розповідали українцям про вакцинацію. У документі мовиться про те, що структурні підрозділи з питань охорони здоров'я повинні провести роботу з керівниками центрів первинної медико-санітарної допомоги. Зокрема, це стосується обласних та Київської міської державних адміністрацій.

Натомість вони мають донести до лікарів загальної практики (тобто сімейних лікарів) і терапевтів про необхідність продзвонювати пацієнтів. А також інформувати їх про можливість щеплення від COVID-19.

Крім цього, лікарі мають розповідати про:

графік роботи пунктів і центрів вакцинації;

місця їхнього розташування ;

а також нагадувати про терміни повторної вакцинації.

Графік роботи центрів вакцинації переглянуть

Також стало відомо, що графіки роботи вакцинальних центрів в Україні переглянуть. Ляшко дав розпорядження керівникам обласних та Київської міської державної адміністрації забезпечити:

перегляд та продовження графіків роботи центрів вакцинації людей від коронавірусу; недопущення закриття центрів вакцинації на вихідні; постійне інформування про місця розміщення, графік роботи та будь-які зміни в роботі центрів вакцинації.

Де можна вакцинуватись в Україні

Зараз усі охочі українці можуть зробити щеплення проти коронавірусу в центрах масової вакцинації або у пунктах вакцинації в усіх регіонах України.

Щоб записатися на щеплення, необхідно зателефонувати в обраний пункт чи центр. Там також буде діяти жива черга.

Вакцинація в Україні: нові дані

Контакти та адреси інших місць вакцинації можна знайти за посиланням.

Впродовж минулої доби, 16 серпня в Україні вакцинували проти коронавірусу 123 637 людей. Одну дозу отримали 70 405 людей, дві дози вакцини, а відтак завершили курс імунізації – 53 232 людини

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 4 793 100 людей: