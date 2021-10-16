Дослідники з Університету Умео вивчили дані про стан здоров'я майже 1,8 мільйона людей з понад 800 сімей, що складалися з 2 – 5 людей. Вони оцінювали зв'язок між кількістю родичів з імунітетом до COVID-19 і ризиком зараження або госпіталізації у їх родичів без імунітету.

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Дослідникам вдалося виявити чітку залежність "доза-ефект".

Виявилось, що шанс інфікування значно знижувався в залежності від кількості перехворілих або тих членів сім'ї, які отримали щеплення проти COVID-19.

Градація ризиків інфікування:

якщо в сім'ї була хоча б одна людина з імунітетом, то ризик захворіти зменшувався на 45 – 61%,

якщо таких людей в сім'ї було двоє – показник становив 75 – 86%,

у випадку трьох родичів – 91 – 94%.

якщо в сім'ї з 5 людей четверо мали імунітет – ризик зараження знижувався на 97%.

Тобто вакцинація допомагає не тільки знизити ризик зараження людини, а й знизити передання вірусу.

Це своєю чергою мінімізує не тільки ризик того, що більша кількість людей перехворіють важко, а також мінімізує виникнення небезпечних мутацій,

– підкреслив один авторів роботи аспірант Марсель Балліна.

Такі висновки ще раз доводять потрібність та важливість глобальної кампанії вакцинації. Чим більше людей матимуть імунітет до коронавірусу, тим швидше вдасться скасувати карантинні обмеження. Оскільки колективний імунітет допоможе зменшити кількість випадків інфікування, навантаження на медичну систему.

Колективний імунітет також потрібний для того, щоб захистити людей з ослабленим імунітетом та тих, кому протипоказана вакцинація з медичних переконань.