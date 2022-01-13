Чхання симптом коронавірусу у щеплених

Фахівці британського центру ZOE COVID, відстежують поширення пандемії з самого початку циркуляції інфекції. Виявилося, що одним із найпоширеніших симптомів цього штаму серед вакцинованих є чхання.

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Зокрема, доктор Клер Стівс із ZOE Covid Study зауважив, що "чхання – це симптом, якого ми ніколи не бачили до появи вакцинації".

Згідно з даними дослідження, чхання частіше, ніж зазвичай, може бути ознакою COVID-19, але тільки у людей, які були вакциновані.

Цікаво, що наші дані показують, що люди, які були вакциновані, а потім отримали позитивний результат на COVID-19, частіше повідомляли про чхання як про симптоми ніж ті, хто не робив щеплення,

– зазначили вчені.

Тож, це говорить про те, що часте чхання без очевидних причин може бути ознакою COVID-19.

Симптом нових варіантів коронавірусу

Аналіз ZOE, заснований на даних, відправлених користувачами в спеціальний додаток, не виявив чіткої різниці у переліку симптомів варіантів Дельта та Омікрон: лише 50% людей відчувають три класичні симптоми, як от лихоманку, кашель чи втрату нюху та смаку.

Цікаво, що втрата нюху та смаку стала зустрічатися набагато рідше – раніше у 2021 році вона входила до десятки основних симптомів, а тепер посідає 17 місце, і лише кожен п'ятий має цей симптом.

Для деяких це може стати несподіванкою, оскільки уряди більшості країн не оновлювали перелік симптомів COVID-19.

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