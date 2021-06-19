Симптоми Delta-варіанту коронавірусу: хто найчастіше інфікується цим штамом

Вчені з Шотландії порівняли ризик госпіталізації при інфікуванні індійським та британським штамами коронавірусу. Також дослідники визначали, до кого штам Delta "чіпляється" найбільше.

Нині у ВООЗ заявили, що штам коронавірусу з Індії стає домінантним. Він передається приблизно на 60% швидше, ніж варіант Alfa з Великої Британії.

До теми Штам коронавірусу Delta стає домінантним варіантом у світі, – ВООЗ

Так, у Сполученому Королівстві передача штаму Delta досягнула піку в у молодій віковій групі у віці від 12 до 20 років. Тож країни вирішили поступово розпочинати імунізацію підлітків 12 – 18 років.

Найчастіше пацієнти, інфіковані цим штамом, скаржаться на загальне нездужання, високу температуру, головний біль, біль в горлі, кашель та нежить. І хоч, на перший погляд, ці симптоми схожі на звичайну застуду, при COVID-19 вони проходять значно важче.

Співробітники Інституту Ашера при Единбурзькому університеті та Ради по громадській охороні здоров'я Шотландії провели дослідження, яке підтвердило, що Delta-варіант має у 1,85 раза вищий ризик госпіталізації, ніж британський штам SARS-CoV-2.

Результати дослідження:

Вчені проаналізували випадки зараження коронавірусом в період з 1 квітня по 6 червня 2021 року. Тоді виявили 19 543 хворих на коронавірус, 377 з яких потребували госпіталізації.

У 134 пацієнтів виявили Delta-штам.

Випадки інфікування цим варіантом спостерігали у всіх вікових групах, але частіше у дітей (5 – 9 років) і забезпечених людей.

У більшості хворих (70%) не було супутніх захворювань, аналогічна частка пацієнтів не імунізувалася проти COVID-19.

Дельта-варіант виявляли в основному у молодших і забезпечених групах. Ризик госпіталізації виявився приблизно вдвічі вищим у пацієнтів з індійським штамом в порівнянні з британським, при цьому ймовірність збільшувалася у пацієнтів з п'ятьма або більше відповідними захворюваннями,

– йдеться в повідомленні.

Вакцини все ще ефективні, але не так, як раніше

Дослідники також проаналізували ефективність вакцинації проти штаму з Індії. Вони повідомили, що препарати від Oxford/AstraZeneca і Pfizer-BioNTech ефективні для зниження ризику зараження і госпіталізації з Delta-штамом.

Але, разом з цим, вплив на індійський штам, мабуть, став слабшим (якщо порівнювати з британським варіантом).

Препарат від Оксфордського університету і компанії AstraZeneca в запобіганні зараження у пацієнтів з Delta-штамом виявився менш ефективним, ніж вакцина Pfizer-BioNTech,

– розповіли автори.

При цьому вчені наголосили, що їхній аналіз мав наглядовий характер, тож оцінку ефективності вакцин "слід інтерпретувати з обережністю".