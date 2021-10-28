Українські лікарі назвали симптоми коронавірусу

Серед тих симптомів коронавірусу, які вже були відомі раніше, стали з'являтися й нові. Ба більше, 30% з них – це абсолютно нові ознаки. Про це повідомила сімейна лікарка з Києва Олена Лазаренко

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За її словами, серед цих 30% нових ознак спостерігається, зокрема:

сильний головний біль;

задуха;

пневмонія, яка виникає відразу (вона вже може бути на 2 – 3 день після початку захворювання);

низька сатурація, яка теж різко виникає і її важко спрогнозувати;

Також пацієнти часто скаржаться на нудоту, проблеми зі шлунково-кишковим трактом,

– зазначила фахівчиня.

Основні симптоми

Головна епідеміологиня Львова Наталія Іванченко-Тимко додала, що втрата нюху і смаку знову стали одними з основних симптомів захворювання – хоча їх не було вже тривалий час.

"Запалення легенів і пневмонії виникають, як і раніше. Масових повідомлень про тромбози поки немає. Але серед числа летальних випадків через COVID-19 досить багато тромбоемболій легеневої артерії", – розповіла Іванченко-Тимко.

Хто частіше заражається

Епідеміологиня Національної експертної групи з інфекційного контролю Катерина Сояк повідомила, що нова хвиля коронавірусу вражає більше молодих людей. Разом з тим, літні люди і досі перебуває в групі ризику.

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"У реанімацію потрапляють і у віці 20 років, і 30 років, і молодше 20 років. І серед дитячого населення збільшилися випадки, які потребують стаціонарної медичної допомоги", – зазначила Сояк.

Однак наголосила, що ті, хто не вакцинований, дійсно переносять захворювання набагато важче – більшість нещеплених мають ускладнення і потрапляють на штучну вентиляцію легенів.

Особливості Дельта-штаму

Фахівці наголошують, що штаму коронавірус Дельта має свої характерні особливості та може викликати небезпечний стан набагато швидше. Крім того, особливістю Дельти є поліорганність, тобто коли уражаються багато органів: це може бути легені, серце, шлунок, нирки.

"Часто хворі скаржаться на гастрит. Часто виникає підвищення тиску, особливо в перший день прояву захворювання, потім він різко може падати", – повідомила Олена Лазаренко.

Що відомо про штам коронавірусу Дельта / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу

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