Українські лікарі назвали симптоми коронавірусу
Серед тих симптомів коронавірусу, які вже були відомі раніше, стали з'являтися й нові. Ба більше, 30% з них – це абсолютно нові ознаки. Про це повідомила сімейна лікарка з Києва Олена Лазаренко
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За її словами, серед цих 30% нових ознак спостерігається, зокрема:
- сильний головний біль;
- задуха;
- пневмонія, яка виникає відразу (вона вже може бути на 2 – 3 день після початку захворювання);
- низька сатурація, яка теж різко виникає і її важко спрогнозувати;
Також пацієнти часто скаржаться на нудоту, проблеми зі шлунково-кишковим трактом,
– зазначила фахівчиня.
Основні симптоми
Головна епідеміологиня Львова Наталія Іванченко-Тимко додала, що втрата нюху і смаку знову стали одними з основних симптомів захворювання – хоча їх не було вже тривалий час.
"Запалення легенів і пневмонії виникають, як і раніше. Масових повідомлень про тромбози поки немає. Але серед числа летальних випадків через COVID-19 досить багато тромбоемболій легеневої артерії", – розповіла Іванченко-Тимко.
Хто частіше заражається
Епідеміологиня Національної експертної групи з інфекційного контролю Катерина Сояк повідомила, що нова хвиля коронавірусу вражає більше молодих людей. Разом з тим, літні люди і досі перебуває в групі ризику.
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"У реанімацію потрапляють і у віці 20 років, і 30 років, і молодше 20 років. І серед дитячого населення збільшилися випадки, які потребують стаціонарної медичної допомоги", – зазначила Сояк.
Однак наголосила, що ті, хто не вакцинований, дійсно переносять захворювання набагато важче – більшість нещеплених мають ускладнення і потрапляють на штучну вентиляцію легенів.
Особливості Дельта-штаму
Фахівці наголошують, що штаму коронавірус Дельта має свої характерні особливості та може викликати небезпечний стан набагато швидше. Крім того, особливістю Дельти є поліорганність, тобто коли уражаються багато органів: це може бути легені, серце, шлунок, нирки.
"Часто хворі скаржаться на гастрит. Часто виникає підвищення тиску, особливо в перший день прояву захворювання, потім він різко може падати", – повідомила Олена Лазаренко.
Що відомо про штам коронавірусу Дельта / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу
Актуальна захворюваність на COVID-19
- Впродовж останньої доби в Україні підтвердили понад 26 тисяч випадків захворювання на коронавірус – це найбільше з початку пандемії. До лікарень госпіталізували 5 366 людей з вираженими симптомами коронавірусу. Від ускладнень недуги, на жаль, померли 576 пацієнтів. Водночас одужали 10 006 людей.
- Загалом в країні підтвердили 2 851 804 випадки інфікування коронавірусом. Жертвами COVID-19 стали 66 204 пацієнти.