Симптоми коронавірусу дещо змінилися: нові ознаки захворювання

В Україні за 28 жовтня зафіксували рекордну кількість хворих коронавірусом. Попри те, що недуга не відступає, українські медики зауважили, що симптоми інфекції трохи змінилися.

Українські лікарі назвали симптоми коронавірусу

Серед тих симптомів коронавірусу, які вже були відомі раніше, стали з'являтися й нові. Ба більше, 30% з них – це абсолютно нові ознаки. Про це повідомила сімейна лікарка з Києва Олена Лазаренко

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За її словами, серед цих 30% нових ознак спостерігається, зокрема:

сильний головний біль;

задуха;

пневмонія, яка виникає відразу (вона вже може бути на 2 – 3 день після початку захворювання);

низька сатурація, яка теж різко виникає і її важко спрогнозувати;

Також пацієнти часто скаржаться на нудоту, проблеми зі шлунково-кишковим трактом,

– зазначила фахівчиня.

Основні симптоми

Головна епідеміологиня Львова Наталія Іванченко-Тимко додала, що втрата нюху і смаку знову стали одними з основних симптомів захворювання – хоча їх не було вже тривалий час.

"Запалення легенів і пневмонії виникають, як і раніше. Масових повідомлень про тромбози поки немає. Але серед числа летальних випадків через COVID-19 досить багато тромбоемболій легеневої артерії", – розповіла Іванченко-Тимко.

Хто частіше заражається

Епідеміологиня Національної експертної групи з інфекційного контролю Катерина Сояк повідомила, що нова хвиля коронавірусу вражає більше молодих людей. Разом з тим, літні люди і досі перебуває в групі ризику.

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"У реанімацію потрапляють і у віці 20 років, і 30 років, і молодше 20 років. І серед дитячого населення збільшилися випадки, які потребують стаціонарної медичної допомоги", – зазначила Сояк.

Однак наголосила, що ті, хто не вакцинований, дійсно переносять захворювання набагато важче – більшість нещеплених мають ускладнення і потрапляють на штучну вентиляцію легенів.

Особливості Дельта-штаму

Фахівці наголошують, що штаму коронавірус Дельта має свої характерні особливості та може викликати небезпечний стан набагато швидше. Крім того, особливістю Дельти є поліорганність, тобто коли уражаються багато органів: це може бути легені, серце, шлунок, нирки.

"Часто хворі скаржаться на гастрит. Часто виникає підвищення тиску, особливо в перший день прояву захворювання, потім він різко може падати", – повідомила Олена Лазаренко.

Що відомо про штам коронавірусу Дельта / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу

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