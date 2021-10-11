Симптоми легкого перебігу коронавірусу: МОЗ назвало найпоширеніші

11 жовтня 2021 , 19:40
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Джерело:

МОЗ

У Міністерстві охорони здоров'я назвали найпоширеніші симптоми легкої форми COVID-19. Але важливо розуміти, що все індивідуально.

Хворі на коронавірус можуть абсолютно по-різному переносити хворобу. При цьому спрогнозувати перебіг недуги неможливо.

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Симптоми легкої форми коронавірусу:

  • лихоманка до 38 градусів;
  • нежить або закладеність носа;
  • головний біль;
  • біль в горлі;
  • біль у м'язах;
  • кашель без ознак дихальної недостатності таких як, утруднене дихання, збільшення частоти дихальних рухів, кровохаркання;
  • шлунково-кишкові прояви (нудота, блювання, діарея) без ознак зневоднення;
  • відсутність змін психічного стану (порушення свідомості, млявість);
  • спотворення нюху (дизосмія), смаку (дізгевзія) або втрата нюху (аносмія), смаку (авгезія).

Не варто сприймати цей список, як повний перелік і приписувати собі хворобу самостійно. При будь-яких симптомах COVID-19 або ГРВІ варто зробити ПЛР-тест.

Як контролювати перебіг хвороби

У міністерстві також зауважили, що легкий перебіг хвороби на початках не означає, що вона пройде стабільно.

Важливо, що симптоматика легкого перебігу захворювання не означає, що стан пацієнта не буде погіршуватися,
– йдеться в повідомленні.

Тож надзвичайно важливо дотримуватися усіх рекомендацій лікаря та не займатися самолікуванням. У випадку погіршення стану потрібно терміново сконтактуватися з сімейним лікарем. У екстрених випадках необхідно телефонувати на 103 для виклику медичної бригади.

Автор: Анастасія Кушпіт