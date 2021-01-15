Порушення метаболізму є причиною коливання ваги й розвитку багатьох хвороб. А перша і найголовніша причина порушення обміну речовин – неправильне та незбалансоване харчування.

Обмін речовин – це набір хімічних реакцій, які підтримують життєву функцію організму. Всі корисні елементи надходять із зовнішнього середовища, переважно з їжі та води. І якщо порушити обмінні процеси, це може негативно позначитися на стані всіх органів й систем.

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У наш час від дисбалансу поживних речовин страждає багато людей. У деяких наслідки стають помітними у молодому віці, а у деяких – вже у літньому. Більшість людей недбало ставляться до свого харчування, тому не отримують необхідну кількість білків, жирів, вуглеводів, мінералів й вітамінів. У деяких людей корисні речовини погано засвоюються через неправильний режим харчування або їхнє поєднання.

Які бувають порушення обміну:

Білкового;

Вуглеводного;

Жирового;

Водного;

Мінерального;

Інших речовин (заліза, йоду тощо).

99% населення Землі потерпають від браку хоча б одного мікроелемента. Близько 70% потребують 2 або 3, а 50% недоотримують більше 3-х мікроелементів.

Сучасний ринок пропонує нам багато продуктів, заходиш у супермаркет і очі розбігаються – що ж такого смачненького з’їсти? Але більшість продуктів складаються зі стабілізаторів, підсилювачів смаку та трансжирів й не містять у собі жодних корисних речовин, лише калорії. Тож навіть якщо вам може здатися, що ви добре харчуєтесь, половина вашого раціону, скоріше за все, – синтетична їжа, яка тягне за собою пусті калорії, дефіцит вітамінів, мінеральних речовин, природних жирів, антиоксидантів, незамінних амінокислот (НАК).

Тривале порушення обміну речовин поступово може призвести до метаболічного синдрому – небезпечного стану, який супроводжується ожирінням, діабетом 2-го типу і серцево-судинними захворюваннями. Багато людей з метаболічним синдромом страждають на м'язову слабкість, остеопороз, імунодефіцити й хронічні запалення. У розвинених країнах на метаболічний синдром страждають понад 40% населення віком від 50 років. Але важливо розуміти, що цей синдром не виникає одразу й починає розвиватися у середньому віці, а іноді навіть в дитинстві.

Як зрозуміти, що у вас порушення обміну речовин:

Погіршення стану шкіри, волосся та нігтів;

Коливання ваги;

Підвищена пітливість;

Зміна кольору обличчя;

Часті набряки;

Порушення сну;

Поганий стан зубів;

Болі у спині, шиї, м'язах, суглобах;

Розлади шлунку, здуття живота тощо;

Іноді безпричинно виникає озноб або жар;

Висип на шкірі;

Порушення дихання.

Найчастіше людина помічає порушення метаболізму, коли починає набирати вагу. Але замість того, аби зробити своє харчування збалансованим, ще більше порушує обмін речовин, сідаючи на різні недоказові обмежувальні дієти.

Будь-яка дієта впливає на обмін речовин. Якщо вона підібрана неправильно і містить багато безглуздих обмежень, більш ніж 90% людей після її закінчення швидко набирають вагу заново.

Тривале незбалансоване харчування приносить стрес організму, завдає ще більшого дефіциту поживних речовин та ще більше порушень, що у підсумку скорочує роки життя.



Незбалансоване харчування порушує обмін речовин / Фото Pexels

Харчування повинно бути повноцінним і збалансованим. Покращити обмін речовин можна лише за допомогою відновлення балансу поживних компонентів в організмі.

Але, на жаль, іноді у сучасному світі правильного харчування недостатньо. Адже у продуктах техногенного походження мало поживних речовин. Іноді навіть позначка "еко" не гарантує певну кількість вітамінів, мінералів, поліфенольних сполук та необхідних мікронутрієнтів. Тобто ви можете споживати багато овочів, гречку, свіжі соки та курятину, але все одно відчувати дефіцит нутрієнтів. Адже хоч у цьому меню достатня кількість калорій, там може не вистачати кількості вітамінів і мікроелементів.

Окрім того, раціон не повинен бути одноманітним. Але багато людей не мають змоги собі довго готувати через брак часу, а харчуватися постійно у закладах харчування або ж фастфудами – не варіант.

Як знайти вихід і відновити обмін речовин?

Оскільки поживні речовини повинні надходити з їжею, то на допомогу можуть прийти комплекси з вмістом мікро- і макромолекул. Вони впливають на всі органи, активізують їхню роботу і запускають обмінні процеси.

Такі комплекси повинні містити пептиди, нуклеїнові кислоти, біофлавоноїди та амінокислоти. Це база, яка необхідна абсолютно всім й забезпечує здорову активність всього організму.

Усі необхідні поживні речовини містить у собі мультинутрієнтний функціонально-пептидний комплекс Релайв-Баланс.



Релайв Баланс / tobeplus.com.ua

Релайв-Баланс сприймається організмом як органічно-знайоме для клітин і внутрішніх систем харчування. Комплекс може повністю заповнити нестачу таких життєво необхідних і важливих природних натуральних сполук: фосфоліпіди, поліненасичені та жирні кислоти, вітаміни й вітамінні сполуки, амінокислоти, пептиди макро- і мікроелементи.

Оскільки усі нутрієнти, які містяться у комплексі Релайв Баланс, засвоюються добре, це створює умови для корекції метаболічних розладів і активації механізмів природного відновлення, що у підсумку розриває порочне коло хронічного захворювання.

Вивчення ефективності мультінутрієнтного функціонально-пептидного комплексу Релайв Баланс проходило у провідних науково-дослідних закладах та клініках України. Результати досліджень були представлені на міжнародних конференціях: США, Канади, Іспанії, Японії, Росії та в інших країнах.