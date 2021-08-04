Симптоми інфікованих штамом Дельта від симптомів інших хворих відрізняються. Зокрема, досить багато серйозних симптомів.

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Найпоширеніші симптоми штаму коронавірусу Дельта

Лихоманка,

Головний біль,

Біль у горлі,

Нежить.

Натомість кашель та втрата нюху чи смаку менш поширені при інфікуванні цим варіантом.

Серйозніші поширені симптоми:

Порушення слуху,

Шлунково-кишкові проблеми,

Утворення згустків крові, що призводять до загибелі тканин та гангрени.

Науковці з Китаю прийшли до висновку, що концентрація вірусу в крові пацієнта з Дельта-штамом у 1 000 разів більша, ніж була в інфікованих диким штамом. Це означає, що хворий може бути значно заразнішим.

Як себе захистити

У МОЗ зауважили, що невакциновані люди мають значно вищу ймовірність розвитку важкого перебігу хвороби. Імунізовані люди переносять хворобу безсимптомно або ж в значно легшій формі.

Вакцинуватися можна у найближчому пункті щеплення чи центрі масової вакцинації. Якщо ви маломобільна людина або ж працюєте у компанії, де є понад 50 охочих зробити щеплення, то можна викликати мобільну бригаду.

Дізнайтесь адресу та контакти найближчого місця вакцинації на сайті https://vaccination.covid19.gov.ua/ або за номером контакт-центру 0 800 60 20 19.