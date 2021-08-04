Симптоми інфікованих штамом Дельта від симптомів інших хворих відрізняються. Зокрема, досить багато серйозних симптомів.
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Найпоширеніші симптоми штаму коронавірусу Дельта
- Лихоманка,
- Головний біль,
- Біль у горлі,
- Нежить.
Натомість кашель та втрата нюху чи смаку менш поширені при інфікуванні цим варіантом.
Серйозніші поширені симптоми:
- Порушення слуху,
- Шлунково-кишкові проблеми,
- Утворення згустків крові, що призводять до загибелі тканин та гангрени.
Науковці з Китаю прийшли до висновку, що концентрація вірусу в крові пацієнта з Дельта-штамом у 1 000 разів більша, ніж була в інфікованих диким штамом. Це означає, що хворий може бути значно заразнішим.
Як себе захистити
У МОЗ зауважили, що невакциновані люди мають значно вищу ймовірність розвитку важкого перебігу хвороби. Імунізовані люди переносять хворобу безсимптомно або ж в значно легшій формі.
Вакцинуватися можна у найближчому пункті щеплення чи центрі масової вакцинації. Якщо ви маломобільна людина або ж працюєте у компанії, де є понад 50 охочих зробити щеплення, то можна викликати мобільну бригаду.