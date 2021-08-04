Симптоми відрізняються: МОЗ надало нові дані про штам коронавірусу Дельта

У Великій Британії штамом коронавірусу Дельта інфіковані більш ніж 90% поточних пацієнтів з COVID-19. І з'являється все більше даних про те, що цей варіант вірусу небезпечніший за попередні.

Симптоми інфікованих штамом Дельта від симптомів інших хворих відрізняються. Зокрема, досить багато серйозних симптомів.

До теми Ціллю Дельти в Україні можуть стати діти, – лікар

Найпоширеніші симптоми штаму коронавірусу Дельта

Лихоманка,

Головний біль,

Біль у горлі,

Нежить.

Натомість кашель та втрата нюху чи смаку менш поширені при інфікуванні цим варіантом.

Серйозніші поширені симптоми:

Порушення слуху,

Шлунково-кишкові проблеми,

Утворення згустків крові, що призводять до загибелі тканин та гангрени.

Науковці з Китаю прийшли до висновку, що концентрація вірусу в крові пацієнта з Дельта-штамом у 1 000 разів більша, ніж була в інфікованих диким штамом. Це означає, що хворий може бути значно заразнішим.

Як себе захистити

У МОЗ зауважили, що невакциновані люди мають значно вищу ймовірність розвитку важкого перебігу хвороби. Імунізовані люди переносять хворобу безсимптомно або ж в значно легшій формі.

Вакцинуватися можна у найближчому пункті щеплення чи центрі масової вакцинації. Якщо ви маломобільна людина або ж працюєте у компанії, де є понад 50 охочих зробити щеплення, то можна викликати мобільну бригаду.