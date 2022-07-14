Підступність гіпертензії

У більшості випадків високий кров'яний тиск не викликає головного болю або носових кровотеч. Зазвичай це симптоми гіпертонічного кризу – невідкладного стану, для якого характерне різке підвищення кров'яного тиску.

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Якщо артеріальний тиск піднявся до 180/120 мм ртутного стовпчика або вище і є головний біль або кровотеча з носа, потрібно негайно викликати швидку допомогу.

Високий тиск зазвичай не має симптомів

Запаморочення зазвичай також не виникає під час високого кров'яного тиску і може бути побічним ефектом деяких ліків, які знижують артеріальний тиск. Однак не можна ігнорувати запаморочення, особливо, якщо воно з'явилося раптово. Раптове запаморочення, втрата рівноваги чи координації – це основні симптоми інсульту.

Високий кров'яний тиск часто називають "тихим вбивцею", тому що він не дається взнаки і при цьому може викликати небезпечні ускладнення – інсульт та інфаркт.

Деякі симптоми, наприклад, головний біль, почервоніння обличчя або запаморочення, побічно пов'язані з високим кров'яним тиском, але не завжди викликані ним, тому не показові і не попереджають про розвиток гіпертензії. Щоб не пропустити хворобу, потрібно періодично вимірювати тиск: після 18 років необхідно вимірювати його кожні два роки, а після 40 років мінімум раз на рік.

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