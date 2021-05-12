Що треба знати про СХВ

Психологиня Беата Надь розповіла, як розпізнати це складне, хронічне, виснажливе захворювання та причини його виникнення.

До теми Небезпечне виснаження: симптоми того, що ви не просто втомлені

Синдром хронічної втоми – що це? Синдром хронічної втоми – це патологічний стан, який проявляється у вигляді хронічної втоми, яка триває не менше ніж 6 місяців та призводить до когнітивних (розумових) труднощів. Цей стан погано позначається на виконанні роботи й може викликати вірусні захворювання. З’являється нервове напруження, викликане втомою, через що є великий ризик проявів депресії.

За словами психологині, причини виникнення ще не повністю зрозумілі, але деякі теорії включають такі передумови СХВ:

інфекційні агенти

зміни в імунній системі

зміни в енергетичному обміні

генетичний фактор

хронічний стрес або поєднання кількох факторів.

Хто в групі ризику та як розпізнати синдром хронічної втоми

Будь-хто може захворіти на СХВ, однак найпоширеніший він у людей у віці від 40-60 років, також хвороба вражає дітей, підлітків та дорослих різного віку.

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Симптоми різняться залежно від індивіда та тяжкості стану.

Основні симптоми синдрому хронічної втоми

Значно знижена здатність займатися звичайними справами . Зниження рівня активності відбувається разом із втомою і триває не менше 6 місяців. Ця втома не є результатом надзвичайно складної діяльності, не полегшується ні сном, ні відпочинком.⠀

. Зниження рівня активності відбувається разом із втомою і триває не менше 6 місяців. Ця втома не є результатом надзвичайно складної діяльності, не полегшується ні сном, ні відпочинком.⠀ Погіршення симптомів СХВ після фізичної або розумової діяльності, що не викликало б проблем до хвороби. Йдеться про нездужання після навантаження.

Проблеми зі сном. Люди з СХВ можуть не відчувати себе краще або менш втомленими навіть після повноцінного сну. Можуть виникати проблеми із засинанням.

Надь Беата – психіатр “Додатковими симптомами можуть бути проблеми з мисленням і пам'яттю. Погіршення симптомів стоячи або сидячи вертикально – це називають ортостатичною непереносимістю (відчуття запамороченння, слабкості у позі стоячи або сидячи) ”.

Лікарка також навела інші поширені симптоми у багатьох, але не у всіх людей з СХВ – це болі різного характеру та локалізації (мязеві, головні, суглобові).

Зверніть увагу! СХВ може мати циклічний перебіг – періоди погіршення самопочуття чергуються з покращенням.

Діагностика та лікування синдрому хронічної втоми

Враховуючи той факт, що конкретної причини СХВ не виявлено, і багато інших медичних станів можуть викликати подібні симптоми, діагностика СХВ може бути складною, довготривалою та дороговартісною.⠀

Наразі не існує специфічних ліків проти СХВ.

Надь Беата – психіатр “ Зазвичай людина потребує допомоги цілої команди фахівців ,іншими словами – мультидисциплінарний підхід, які створюють індивідуальний план лікування. Можна покращити якість життя людини впливаючи окремо на ті симптоми, які їі турбують найбільше, наприклад, безсоння чи біль ”.

Також деякі зміни способу життя можуть допомогти зменшити симптоми.

Як покращити стан при СХВ

гігієна сну

збалансоване харчування

уникнення шкідливих звичок (нікотин, наркотичні засоби, алкоголь, надмірна кількість кофеїну)

контрольовані індивідуально підібрані фізичні навантаження

психогігієна

Якщо такі кроки не покращили ваш стан і втома зберігається, слід звернутися до сімейного лікаря чи терапевта за консультацією.