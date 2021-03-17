Як вберегти малюка від синдрому раптової дитячої смерті
Синдром раптової дитячої смерті – це раптова незрозуміла смерть дитини у віці до 1 року, причина якої так і залишається невідомою. Зазвичай це відбувається під час сну.
Джерело:Mayo Clinic
Причини синдрому раптової дитячої смерті (СРДС)
Точна причина СРДС досі невідома. Але науковці назвали кілька факторів, які можуть на це впливати.
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Ось декілька з них:
- дефекти в тій частині мозку, яка контролює дихання;
- низька вага при народженні, якщо дитина народилася раніше терміну або вагітність була багатоплідною;
- інфекція дихальних шляхів. Багато немовлята, які померли від СРДС, незадовго до цього перехворіли на застуду, і це могло призвести до проблем з диханням;
- пасивне куріння. Діти, батьки яких курять, мають високий ризик СРДС.
Як зменшити ризик синдрому раптової дитячої смерті
На жаль, гарантованого способу профілактики СРДС немає. Ось що можна зробити, щоб знизити ризик раптової смерті.
- Завжди вкладайте дитину спати на спину. Положення на спині – найбезпечніше для немовлят до 1 року. Якщо дитина уві сні самостійно перекочується на живіт, можна залишити його в цьому положенні. У такому випадку немає потреби безперервно спостерігати за дитиною, достатньо періодично її перевіряти.
- Тримайте ліжечко порожнім. Не вкладайте малюка спати на м'якій поверхні або пухнастих пледах. У ліжечку не повинно бути ковдр, подушок, м'яких накладок на бортики. Щоб дитина не мерзла, використовуйте спальний мішок або одягайте його тепліше.
- Хоча б на перші пів року життя малюка поставте його ліжечко на відстані витягнутої руки від свого ліжка. Так ви зможете легко спостерігати за дитиною. У малюка обов'язково має бути своє місце для сну, тому що дорослі ліжка небезпечні для немовлят.
- Якщо можете, годуйте дитину грудьми. Годування грудьми протягом як мінімум шести місяців знижує ризик раптової дитячої смерті.
- Зробіть щеплення. Дослідження показують, що вакциновані діти мають нижчий ризик СРДС.
- Не перегрівайте малюка. Слідкуйте за тим, щоб в кімнаті, де спить дитина, була комфортна температура (18 – 21 градусів за Цельсієм), намагайтеся не надягати занадто багато шарів одягу.
- Запропонуйте дитині соску перед сном. Але не змушуйте використовувати її через силу і не вставляйте її назад в рот, якщо під час сну вона випала. Не використовуйте соски, які прикріплюються до одягу або іграшок.
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