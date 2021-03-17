Як вберегти малюка від синдрому раптової дитячої смерті

Синдром раптової дитячої смерті – це раптова незрозуміла смерть дитини у віці до 1 року, причина якої так і залишається невідомою. Зазвичай це відбувається під час сну.

Причини синдрому раптової дитячої смерті (СРДС)

Точна причина СРДС досі невідома. Але науковці назвали кілька факторів, які можуть на це впливати.

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Ось декілька з них:

дефекти в тій частині мозку, яка контролює дихання;

низька вага при народженні, якщо дитина народилася раніше терміну або вагітність була багатоплідною;

інфекція дихальних шляхів. Багато немовлята, які померли від СРДС, незадовго до цього перехворіли на застуду, і це могло призвести до проблем з диханням;

пасивне куріння. Діти, батьки яких курять, мають високий ризик СРДС.

Як зменшити ризик синдрому раптової дитячої смерті

На жаль, гарантованого способу профілактики СРДС немає. Ось що можна зробити, щоб знизити ризик раптової смерті.