Американська академія педіатрії (AAP) нещодавно переглянула свою позицію щодо безпечного сну, яка містить поради щодо зменшення ризику всіх смертей немовлят, пов’язаних зі сном.

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Як зменшити ризик синдром раптової смерті немовлят

Хоча немає гарантованого способу запобігти СРСН, дослідження показують, що безпечне місце для сну допоможе знизити ризик розвитку СРСН у вашої дитини.

Немовлят потрібно класти спати на спину. Немовлята, які сплять на спині, мають набагато менше шансів раптово померти, ніж діти, які сплять на животі чи боці. Проблема з положенням на боці полягає в тому, що вашій дитині легше перевертатися на живіт.

Деякі батьки хвилюються, що діти подавляться, коли лежать на спині. Але анатомія дихальних шляхів вашої дитини та її блювотний рефлекс запобігатимуть цьому. Навіть діти з гастроезофагеальною рефлюксною хворобою (ГЕРХ) повинні спати на спині.

Використовуйте тверду рівну поверхню для сну. Тверда поверхня означає, що вона не повинна прогинатись, коли ваша дитина лежить на ній.

Переконайтеся, що матрац призначений для конкретного ліжечка та що він щільно прилягає. Використовуйте лише простирадло з резинкою, більше нічого не має бути в ліжечку з вашою дитиною.

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