Одну дозу за учора отримали 50 993 людини. Дві останніх дози – 27 972 людини. Тепер вони повністю імунізовані.

Увага Майже вдвічі менше, ніж учора: на COVID-19 за добу захворіло 619 людей

За цей час працювали

449 мобільних бригад;

1 273 пункти щеплення;

360 центрів вакцинації.

Щеплень загалом

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 4 106 085 людей, з них отримали одну дозу – 4 106 083 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 2 381 190 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Загалом проведено 6 487 273 щеплення.

Статистика щеплень в Україні / Фото МОЗ

Чи треба вакцинуватись, якщо перехворіли на недугу

Вакцинуватися потрібно навіть у випадку, коли людина вже хворіла коронавірусом. Про це заявив головний санітарний лікар Ігор Кузін.

Він зауважив, що зараз діє загальна рекомендація зробити щеплення через 6 місяців після коронавірусу. Проте, чекати пів року після хвороби не варто тим, хто працює у критичній інфраструктурі.