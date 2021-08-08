Синдром вихідних: за добу від коронавірусу щепили менш ніж 80 тисяч людей

Від учора, 7 серпня, в Україні вакцинували проти коронавірусу 78 965 людей, що на понад 90 тисяч менше, ніж учора. Днем раніше за добу встигли зробити 170 602 уколів.

Одну дозу за учора отримали 50 993 людини. Дві останніх дози – 27 972 людини. Тепер вони повністю імунізовані.

Увага Майже вдвічі менше, ніж учора: на COVID-19 за добу захворіло 619 людей

За цей час працювали

449 мобільних бригад;

1 273 пункти щеплення;

360 центрів вакцинації.

Щеплень загалом

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 4 106 085 людей, з них отримали одну дозу – 4 106 083 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 2 381 190 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Загалом проведено 6 487 273 щеплення.

Статистика щеплень в Україні / Фото МОЗ

Чи треба вакцинуватись, якщо перехворіли на недугу

Вакцинуватися потрібно навіть у випадку, коли людина вже хворіла коронавірусом. Про це заявив головний санітарний лікар Ігор Кузін.

Він зауважив, що зараз діє загальна рекомендація зробити щеплення через 6 місяців після коронавірусу. Проте, чекати пів року після хвороби не варто тим, хто працює у критичній інфраструктурі.