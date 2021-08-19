Так, його визнали винним за чотирма пунктами звинувачення. Натомість чоловік вважає таке рішення "незаконним".

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Що скоїв чоловік

У травні 40-річний Бенджамін Глінн відмовився одягти маску в потязі, а у квітні з'явився без засобу індивідуального захисту у суді.

Також його звинуватили у заподіянні незручностей і використанні "загрозливих слів" у бік державних службовців.

Під час засідання, яке відбулось 18 серпня, Глінн назвав звинувачення "незаконним" та попросив повернути йому паспорт для повернення до сім'ї у Великій Британії.

Обмеження у Сінгапурі: суворі, але дієві

Влада Сінгапуру зуміла взяти ситуацію з COVID-19 під контроль. Але для цього довелося ввести досить суворі протиепідемічні заходи.

У країні вже неодноразово штрафували й позбавляли волі порушників карантину. До прикладу, в лютому британця засудили до двох тижнів ув'язнення після того, як він покинув місце самоізоляції, щоб зустрітися нареченою.

Захворюваність у Сінгапурі станом на 19 серпня

Джерело: РНБО України