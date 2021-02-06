У Сінгапурі медику ввели п'ятикратну дозу вакцини від коронавірусу: до чого це призвело

У Сінгапурі працівникові Національного офтальмологічного центру через халатність медперсоналу ввели п'ятикратну дозу вакцини Pfizer від COVID-19. Інцидент стався 14 січня.

Помилку під час введення лікарства помітили відразу ж після ін'єкції, а чоловіка негайно госпіталізували. За цей період у нього не було виявлено жодних побічних ефектів.

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Інцидент стався через помилку персоналу

Під час внутрішнього розслідування з'ясували, що прикрий випадок став наслідком людської помилки через неузгоджені дії персоналу.

Працівник, який був відповідальним за розведення вакцини, відійшов під час підготовки дози. Інший співробітник помилково прийняв нерозбавлену дозу в ампулі за готову до введення.

Що відомо про вакцинацію в Сінгапурі

У Сінгапурі вакцинація від коронавірусу розпочалася 30 грудня 2020 року.

Першими вакцину компаній Pfizer та BioNTech почали отримувати медичні працівники, люди похилого віку та інші категорії громадян, що входять до групи ризику.

З 27 січня 2021 року в країні розпочалася вакцинація населення.

В уряді Сінгапура сподіваються, що до кінця 2021 року всі громадяни пройдуть вакцинацію.

Наприкінці січня повідомлялося про вакцинацію 113 тисяч людей у країні.

Ситуація з COVID-19 у Сінгапурі: коротко

Станом на 6 лютого в країні зафіксували 59 649 випадків зараження коронавірусом.

Перемогти смертельну хворобу вдалось 59 373 пацієнтам. Померли від інфекції 29 людей.

Наразі в Сінгапурі на COVID-19 хворіє 241 особа.

Сінгапур став першою країною Азії, яка дозволила використання ліків Moderna для вакцинації свого населення від коронавірусу.