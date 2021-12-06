У Сінгапурі розробили перший ПЛР-тест, що визначає Омікрон
Джерело:The Straits Times
Сінгапурським вченим вдалося розробити новий вид ПЛР-тесту. Запевняють, що він визначає штам коронавірусу Омікрон.
Новий інноваційний ПЛР-тест випустила біотехнологічна компанія в Сінгапурі BioAcumen Global.
Цікаво Вроджений та набутий імунітет: у чому різниця
Як він працює
Набір реагентів для полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) здатен виявити саме новий варіант коронавірусу, пам'ятаючи всі попередні. Це означає, що пацієнт за допомогою цього тесту може отримати один із трьох результатів:
- позитивний на COVID-19 і позитивний результат Омікрон;
- позитивний на COVID-19 і негативний на Омікрон;
- негативний як на COVID-19, так і на Омікрон.
Відомо, що ціна такого тесту коливатиметься в межах 11 – 14 доларів за штуку. Його перевага у тому, що він не потребує додаткового охолодження, а отже – довше зберігатиметься.
Наразі компанія розпочинає масове виробництво тестів. Спершу планують надіслати набір реагентів для визначення Омікрону в Індонезію.
Потрібні додаткові дослідження
Втім, зазначають, що набір реагентів для ПЛР вимагає додаткового етапу секвенування генів для підтвердження конкретного варіанту. Так тестування триватиме на день довше, на відміну від інших ПЛР-тестувань.
Що відомо про штам коронавірусу ОмікронШтам Омікрон виявили у Південній Африці наприкінці листопада. Перший випадок виявили за допомогою звичного ПЛР-тесту. Вчені встановили, що він має понад 50 мутацій.
У Всесвітній організації охорони здоров'я штам назвали таким, що викликає занепокоєння. Адже його майже неможливо виявили за допомогою звичного ПЛР-тесту. Тому ВООЗ направила команду вчених до Південно-Африканської Республіки для дослідження штаму Омікрон. Окрім того, хворіти можуть навіть ті люди, які вже перенесли COVID-19.
Наразі в Україні не виявили нового штаму коронавірусу, але дані про нього оновлюватимуть щодня.