У Сінгапурі розробили перший ПЛР-тест, що визначає Омікрон

Сінгапурським вченим вдалося розробити новий вид ПЛР-тесту. Запевняють, що він визначає штам коронавірусу Омікрон.

Новий інноваційний ПЛР-тест випустила біотехнологічна компанія в Сінгапурі BioAcumen Global.

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Як він працює

Набір реагентів для полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) здатен виявити саме новий варіант коронавірусу, пам'ятаючи всі попередні. Це означає, що пацієнт за допомогою цього тесту може отримати один із трьох результатів:

позитивний на COVID-19 і позитивний результат Омікрон;

позитивний на COVID-19 і негативний на Омікрон;

негативний як на COVID-19, так і на Омікрон.

Відомо, що ціна такого тесту коливатиметься в межах 11 – 14 доларів за штуку. Його перевага у тому, що він не потребує додаткового охолодження, а отже – довше зберігатиметься.

Наразі компанія розпочинає масове виробництво тестів. Спершу планують надіслати набір реагентів для визначення Омікрону в Індонезію.

Потрібні додаткові дослідження

Втім, зазначають, що набір реагентів для ПЛР вимагає додаткового етапу секвенування генів для підтвердження конкретного варіанту. Так тестування триватиме на день довше, на відміну від інших ПЛР-тестувань.