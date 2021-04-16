Вакцина проти коронавірусу CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac на 67% ефективна в запобіганні COVID-19, супроводжуваного симптомами. Нові дані підтвердило дослідження в Чилі.

Чилійський уряд представив звіт нового дослідження китайської вакцини CoronaVac. У ньому взяли участь 10,5 мільйонів людей.

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Основні показники ефективності вакцини

Китайська вакцина знижує ризик летального результату на 80%.

на 80%. Ефективність вакцини в запобіганні госпіталізації оцінили в 85%.

оцінили в 85%. На 67% препарат ефективний проти симптоматичного COVID-19.

Важливо! В Україні теж використовують вакцину CoronaVac. Партія вакцин прибула ще 25 березня, але вакцинацію розпочали 13 квітня. Потрібна була реєстрація та висновки української лабораторії. Попередні дані щодо ефективності вакцини були досить неоднозначні. Крім того, в Україні були проблеми з постачанням вакцини — посередник затримав поставки партій.

CoronaVac – як діє вакцина Препарат CoronaVac є інактивованою вакциною. Він діє, використовуючи вбиті вірусні частинки, щоб піддавати імунітет дії вірусу без ризику серйозної реакції на захворювання.

Неоднозначність досліджень

У січні 2021 року дослідження бразильських медиків виявило, що ефективність вакцини компанії Sinovac у питанні захисту від коронавірусу складає всього лиш трохи вище 50%.

Раніше, за результатами досліджень вакцини Sinovac в Туреччині, вона показала ефективність у 83,5% випадків.

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