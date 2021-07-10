Такий висновок зробив відомий тайський лікар Тірават Хемачудха та його колега Хате Шріпратак.
Важливо Яка вакцина проти коронавірусу найкраща: версія Ляшка
Яка вакцина є більш ефективною проти штаму Дельта
Науковці встановили, що 2 дози Sinovac у середньому підвищують рівень антитіл до 80 – 90%. Натомість повна імунізація британською вакциною Oxford/AstraZeneca здатні збільшити рівень нейтралізуючих антитіл до понад 90% проти штаму Дельта.
Зауважимо, що в Україні наразі використовують такі вакцини проти COVID-19:
- Oxford/AstraZeneca,
- Pfizer/BioNTech,
- Sinovac,
- Johnson & Johnson.
Наскільки вакциновані українці захищені від штаму Дельта
Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів, що вакциновані українці захищені від важкого перебігу коронавірусу, який викликає штам Дельта.