Такий висновок зробив відомий тайський лікар Тірават Хемачудха та його колега Хате Шріпратак.

Важливо Яка вакцина проти коронавірусу найкраща: версія Ляшка

Яка вакцина є більш ефективною проти штаму Дельта

Науковці встановили, що 2 дози Sinovac у середньому підвищують рівень антитіл до 80 – 90%. Натомість повна імунізація британською вакциною Oxford/AstraZeneca здатні збільшити рівень нейтралізуючих антитіл до понад 90% проти штаму Дельта.

Цікаво! Дослідження також показує, що 2 дози Sinovac плюс додаткова доза AstraZeneca можуть запобігти інфекції Delta краще, ніж 2 дози Sinovac, але все ж менше, ніж 2 дози AstraZeneca.

Зауважимо, що в Україні наразі використовують такі вакцини проти COVID-19:

Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinovac, Johnson & Johnson.

Наскільки вакциновані українці захищені від штаму Дельта

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів, що вакциновані українці захищені від важкого перебігу коронавірусу, який викликає штам Дельта.