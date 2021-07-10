Такий висновок зробив відомий тайський лікар Тірават Хемачудха та його колега Хате Шріпратак.

Важливо Яка вакцина проти коронавірусу найкраща: версія Ляшка

Яка вакцина є більш ефективною проти штаму Дельта

Науковці встановили, що 2 дози Sinovac у середньому підвищують рівень антитіл до 80 – 90%. Натомість повна імунізація британською вакциною Oxford/AstraZeneca здатні збільшити рівень нейтралізуючих антитіл до понад 90% проти штаму Дельта.

Зауважимо, що в Україні наразі використовують такі вакцини проти COVID-19:

  1. Oxford/AstraZeneca,
  2. Pfizer/BioNTech,
  3. Sinovac,
  4. Johnson & Johnson.

Наскільки вакциновані українці захищені від штаму Дельта

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів, що вакциновані українці захищені від важкого перебігу коронавірусу, який викликає штам Дельта.

Що відомо про штам Дельта?

Наразі його зафіксували у 92 країнах світу. Штам Дельта віднесли до переліку таких, що викликають "особливе занепокоєння". Він є набагато заразнішим за інші штами. Основна небезпека нового різновиду коронавірусу в тому, що він поширюється, в основному, на молодь від 12 до 20 років.