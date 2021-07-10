Sinovac чи AstraZeneca: вчені з'ясували, яка вакцина ефективно протидіє штаму Дельта

Китайська вакцина Sinovac може підвищити рівень нейтралізуючих антитіл, але не може повністю протидіяти небезпечному штаму коронавірусу Дельта.

Такий висновок зробив відомий тайський лікар Тірават Хемачудха та його колега Хате Шріпратак.

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Яка вакцина є більш ефективною проти штаму Дельта

Науковці встановили, що 2 дози Sinovac у середньому підвищують рівень антитіл до 80 – 90%. Натомість повна імунізація британською вакциною Oxford/AstraZeneca здатні збільшити рівень нейтралізуючих антитіл до понад 90% проти штаму Дельта.

Дослідження також показує, що 2 дози Sinovac плюс додаткова доза AstraZeneca можуть запобігти інфекції Delta краще, ніж 2 дози Sinovac, але все ж менше, ніж 2 дози AstraZeneca.

Зауважимо, що в Україні наразі використовують такі вакцини проти COVID-19:

Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinovac, Johnson & Johnson.

Наскільки вакциновані українці захищені від штаму Дельта

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів, що вакциновані українці захищені від важкого перебігу коронавірусу, який викликає штам Дельта.