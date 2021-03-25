Вже зовсім скоро в Україну прибуде перша партія вакцини (близько 200 тисяч доз) проти коронавірусу китайської компанії Sinovac Biotech, про доставку якої оголосила фармгрупа "Лекхім". Наскільки ефективна і безпечна вакцина – читайте далі.

Вакцину Sinovaс вже відправили в Україну

25 березня пресслужба Посольство України в Китаї заявило, що в Україну вже відправлено першу партію вакцин проти COVID-19.

Інформація взята з фейсбук-сторінки пресслужби

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Завдяки наполегливим зусиллям Посольства 25 березня в Україну було відправлено першу партію із замовлених Україною 1,915 млн. вакцин проти COVID-19 "CoronaVac" виробництва китайської компанії Sinovac Biotech.

У пресслужбі зазначили, що інактивована вакцина пройшла усі етапи клінічних досліджень, офіційно підтвердивши її ефективність і безпечність.

Усе про вакцину компанії Sinovac

Вакцина Sinovac Biotech стала третьою вакциною від коронавірусу, яка отримала дозвіл на використання в Україні. Однією з переваг вакцини є те, що її можна зберігати у звичайному холодильнику за температури від +2 до +8 С.

Компанія Sinovac Biotech: що відомо Компанія була заснована у 1999 році і наразі є світовим лідером у розробці і виробництві вакцин різних типів (гепатит A і Б, вітряна віспа, пташиний грип H5N1, свинячий грип H1N1, ентеровіруси).

Ефективність вакцини

За результатами останніх досліджень вакцини Sinovac в Туреччині, вона показала ефективність у 83,5% випадків.

Водночас видання Bloomberg пише, що вакцина стовідсотково ефективна для запобігання важких випадків.

У Global Times також пишуть результати препарату проти коронавірусу компанії Sinovac досить непоганими і прогнозують, що вона може знизити потребу хворих у госпіталізації на 78%,

Побічні ефекти від вакцини Sinovac

Дослідження препарату не показали серйозних побічних ефектів, найпоширеніший – лихоманка протягом декількох днів.

Поширені побічні ефекти після щеплення:

жар,

почервоніння навколо області вакцинації,

кашель.

Скільки буде коштувати одна доза препарату Sinovac

Одна доза вакцини компанії Sinovac коштує 504 грн, тож загалом закуплені вакцини коштуватимуть приблизно 965 млн грн.

Як діє вакцина CoronaVac Препарат CoronaVac є інактивованою вакциною. Він діє, використовуючи вбиті вірусні частинки, щоб піддавати імунітет дії вірусу без ризику серйозної реакції на захворювання.

Всього компанія має поставити 1,9 млн доз вакцини китайського виробника Sinovaс

"Ми очікуємо, за тією інформацією, яку повідомило "Лекхім", що перша партія буде 200 тисяч доз. Потім привозять решту. Після того, як привезуть, згідно з нашим законодавством має ще бути лабораторний контроль. Проводить його Держлікслужба разом з ДЕЦ (Державний експертний центр МОЗ – ред.). Думаю, дуже швидко його проведемо, до 10 днів, – повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов наголошує, що ці вакцини використовуватимуть для щеплення згідно з планом вакцинації і там немає застережень щодо віку.

А як триває вакцинація Sinovaс в інших країнах?

Вакцина проти коронавірусу вже широко застосовується для захисту населення від пандемії у КНР, Бразилії, Мексиці, Чилі, Туреччині, Індонезії, Таїланді та Малайзії.

Видання The Page поспілкувалося керівником досліджень, професором турецького університету Хаджеттепе Серхатом Уналом про те, чому Туреччина обрала саме цю вакцину для масового щеплення у країні.

Це було рішення міністра охорони здоров'я, але я вважаю, що вони шукали найбезпечніший варіант. Технологія Sinovac класична, її використовували протягом десятиліть. Крім того, і перша, і друга фаза досліджень показали досить ефективні результати. Третя фаза також показує відмінну ефективність. китайської вакцини від коронавірусу,

– заявив Серхат Унал.

У Туреччини вакцинують населення в 2 етапи: нульовий день, а потім через 28 днів друга доза. У країні також вже завершили вакцинацію всього медичного персоналу.

"Тепер ми почали вакцинувати людей похилого віку – тих, кому зараз за 65. Після чого будемо вакцинувати персонал поліції, вчителів, водіїв громадського транспорту. А потім ми будемо вакцинувати людей старше 50 років. У нас є чіткий графік вакцинації від COVID-19", – сказав він.