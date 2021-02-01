Sinovaс не повідомляє Україні про ефективність закупленої у неї вакцини

Китайська компанія Sinovaс ще не надала документи про ефективність своєї вакцини проти коронавірусної інфекції COVID-19.
Джерело: Україна 24
Як раніше повідомив глава МОЗ Максим Степанов, Україна закупить ту вакцину, ефективність якої є більш як 70%.
Читайте також Чим загрожує підробка довідок про проходження тесту на коронавіруc
Однак китайська компанія Sinovaс ще не надала документи про ефективність своєї вакцини. Про це в ефірі "Україна 24", заявив глава комітету Верховної ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький.
Радуцький нагадав, що Україна за механізмом COVAX отримає вакцину компанії Pfizer. А за двосторонніми контрактами з виробниками – від AstraZeneca і Sinovaс.
Але вони (Sinovaс) ще досі не надали документи, що мають ефективність не нижче 70%, а за умовами контракту ми не можемо закуповувати вакцину з меншою ефективністю,
– заявив він.
Нагадаємо, Україна отримає 117 тисяч доз вакцини від Pfizer-BioNTech вже у лютому. Першими вакцину отримають медичні працівники.
Інформація взята з фейсбуку Віктора Ляшка
Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу