Sinovaс не повідомляє Україні про ефективність закупленої у неї вакцини

Китайська компанія Sinovaс ще не надала документи про ефективність своєї вакцини проти коронавірусної інфекції COVID-19.

Джерело: Україна 24

Як раніше повідомив глава МОЗ Максим Степанов, Україна закупить ту вакцину, ефективність якої є більш як 70%.

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Однак китайська компанія Sinovaс ще не надала документи про ефективність своєї вакцини. Про це в ефірі "Україна 24", заявив глава комітету Верховної ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький.

Радуцький нагадав, що Україна за механізмом COVAX отримає вакцину компанії Pfizer. А за двосторонніми контрактами з виробниками – від AstraZeneca і Sinovaс.

Але вони (Sinovaс) ще досі не надали документи, що мають ефективність не нижче 70%, а за умовами контракту ми не можемо закуповувати вакцину з меншою ефективністю,

– заявив він.

Нагадаємо, Україна отримає 117 тисяч доз вакцини від Pfizer-BioNTech вже у лютому. Першими вакцину отримають медичні працівники.

Інформація взята з фейсбуку Віктора Ляшка



Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу