Синці – це реакція тіла на травму, коли під шкірою розвиваються капіляри. Синці проходять самостійно за тиждень-два. Однак буває, що вони свідчать про серйозні проблеми зі здоров'ям, а буває люди просто схильні до утворення синців.

Чому у деяких людей синці виникають частіше

Зокрема, синці інтенсивніше проявляються у людей старшого віку, оскільки кровоносні судини стають слабшими. Чому можуть виникати синці пояснили фахівці Medical News Today.

До теми Чому виникають синці та що відбувається тоді з організмом: зрозуміле пояснення

Ознаки, які допоможуть визначити, що синці виникають легше, ніж зазвичай: У вас виникають хворобливі синці у відповідь на незначні травми.

Помічаєте на тілі багато синців, але не пам'ятаєте їх причину.

Синці виникають надто часто, а на їх загоєння йде багато тижнів.

​Кровотеча триває понад 10 хвилин після травми.

7 причин, через які можуть легко виникати синці

Лікарські засоби

Ліки, що розріджують кров, можуть викликати у людини ще більше кровотеч і синців.

Люди, що приймають ліки та помітили посилення кровотеч або синців, повинні проконсультуватися з лікарем. Варто обговорити ризики та переваги продовження лікування.

Зловживання алкоголем

Алкоголь – ключовий фактор ризику захворювань печінки, таких як цироз, які поступово підривають її функцію. У міру прогресування захворювання, печінка перестає виробляти білки, які допомагають згортанню крові.



Найчастіше синець виникає внаслідок травми / Фото Pixabay

Порушення згортання крові

Багато генетичних захворювань можуть призвести до поганого згортання крові.

Коли генетичне порушення згортання крові викликає легкі синці, також можливо, що людина може відчувати небезпечні для життя кровотечі. Такі симптоми зазвичай присутні з народження, тому генетичні порушення згортання крові найчстаіше зустрічаються у немовлят і маленьких дітей.

Хвороба Віллебранда – що це? Хвороба Віллебранда – поширене порушення згортання крові, яке вражає близько 1% населення. У людини з цим захворюванням дефектний або відсутній білок Віллебранда, який важливий для згортання крові.

Дефіцит вітамінів

Деякі вітаміни сприяють загоєнню організму і згортанню крові. Зокрема, нестача вітаміну С може викликати захворювання цинга. Цинга викликає кровоточивість ясен, невиліковні рани та легкі синці.



Дефіцит вітамінів може бути причиною виникнення синців / Фото Unsplash

Вітамін К допомагає організму утворювати згустки, щоб зупинити кровотечу. Люди, яким не вистачає вітаміну К, також можуть помітити раптове збільшення синців.

Дефіцит вітамінів зазвичай досить легко виправити. Однак важливо, діагностувати дефіцит за допомогою аналізу крові, щоб лікар міг порекомендувати відповідну вітамінну добавку та дозування.

Рак

У рідкісних випадках раптове посилення кровотечі, зокрема синяк, може бути ознакою раку.

Ракові захворювання, що вражають кров і кістковий мозок, зокрема лейкоз, можуть викликати синці. Людина також може помітити кровоточивість ясен.

Васкуліт

Васкуліт належить до групи станів, що викликають запалення кровоносних судин. Крім прискореної кровотечі та синців, людина може відчувати задишку, оніміння кінцівок і виразки, грудки або пурпурні плями на шкірі.

Пурпура

Пурпура зазвичай вражає людей похилого віку, зокрема близько 10% людей старше 50 років, викликає на шкірі пурпурно-червоні поразки, а також часто вражає руки та кисті. Захист шкіри від сонця може зменшити тяжкість симптомів.