Сіпання ока: чому виникає та що робити
Сіпання або тік – це спазм верхньої або нижньої повіки. Тік частіше зачіпає тільки одне око і може варіюватися від ледь помітного до неприємного. Зазвичай сіпання повіки нешкідливе, не впливає на зір і проходить протягом короткого часу. Але може тривати кілька годин, днів або довше.
Джерело:American Academy of Ophthalmology
Сіпання рідко може бути ознакою серйозного захворювання, але іноді пов'язане з неврологічними проблемами, які можуть викликати скорочення м'язів повік.
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Чому виникає сіпання ока
Найчастіше причиною звичайного посмикування повік може бути:
- алкоголь;
- надлишок кофеїну;
- втома;
- куріння;
- стрес і занепокоєння;
- вітер, яскраве світло або забруднення повітря;
- деякі ліки – важливо читати про побічні ефекти на упаковці.
Дуже рідко сіпання очей може бути ознакою захворювань головного мозку і нервової системи – шийної дистонії, розсіяного склерозу, хвороби Паркінсона.
Що робити
Сіпання повік зазвичай проходить саме по собі та не потребує лікування. Але коли воно триває довше і виникає частіше, ніж зазвичай, можна зробити деякі кроки.
- відпочити або поспати – сіпання повік часто трапляється у людей, коли вони надмірно втомлюються;
- позбутися від стресу і знайти способи розслабитися;
- пити менше кави, чаю, газованої води та інших напоїв з кофеїном;
- зволожувати очі. У деяких випадках роздратування або сухість очей може призвести до спазму.
Якщо вас турбують постійне сіпання повік і дискомфорт в очах, варто проконсультуватися з офтальмологом.
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