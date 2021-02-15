Сіпання ока: чому виникає та що робити

15 лютого 2021 , 17:41
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Джерело:

American Academy of Ophthalmology

Сіпання або тік – це спазм верхньої або нижньої повіки. Тік частіше зачіпає тільки одне око і може варіюватися від ледь помітного до неприємного. Зазвичай сіпання повіки нешкідливе, не впливає на зір і проходить протягом короткого часу. Але може тривати кілька годин, днів або довше.

Сіпання рідко може бути ознакою серйозного захворювання, але іноді пов'язане з неврологічними проблемами, які можуть викликати скорочення м'язів повік.

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Чому виникає сіпання ока

Найчастіше причиною звичайного посмикування повік може бути:

  • алкоголь;
  • надлишок кофеїну;
  • втома;
  • куріння;
  • стрес і занепокоєння;
  • вітер, яскраве світло або забруднення повітря;
  • деякі ліки – важливо читати про побічні ефекти на упаковці.

Дуже рідко сіпання очей може бути ознакою захворювань головного мозку і нервової системи – шийної дистонії, розсіяного склерозу, хвороби Паркінсона.

Що робити

Сіпання повік зазвичай проходить саме по собі та не потребує лікування. Але коли воно триває довше і виникає частіше, ніж зазвичай, можна зробити деякі кроки.

  • відпочити або поспати – сіпання повік часто трапляється у людей, коли вони надмірно втомлюються;
  • позбутися від стресу і знайти способи розслабитися;
  • пити менше кави, чаю, газованої води та інших напоїв з кофеїном;
  • зволожувати очі. У деяких випадках роздратування або сухість очей може призвести до спазму.

Якщо вас турбують постійне сіпання повік і дискомфорт в очах, варто проконсультуватися з офтальмологом.