Сирія схвалила російську вакцину від COVID-19

Джерело:24 канал
Сирія зареєструвала російську вакцину проти коронавірусу. Відтепер "Супутник V" можуть використовувати для імунізації сирійців. Раніше повідомляли, що Дамаск змусив ізраїльтян закупити препарат.
Про це інформує ТАСС з посиланням на посольство Сирії в Росії.
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Наразі росіяни зайняті тим, що з'ясовують, як можна якнайшвидше доставити препарат в Дамаск напряму.
Раніше ЗМІ повідомили, що ізраїльська влада готова таємно закупити "Супутник V". Начебто таку вимогу висунув Дамаск за звільнення ізраїльської громадянки. За скільки саме доз для сирійців заплатить Ізраїль – не інформували.
Жінку затримали під час незаконного перетину сирійського кордону. Офіційний Тель-Авів таку інформацію спростовує. Каже: замість ізраїльтянки віддали 2 сирійських пастухів.
Зазначимо, що російську вакцину вже схвалили у кількох країнах світу. Зокрема мовиться про Угорщину, Чорногорію, Білорусь та Вірменію. І це попри те, що "Супутник V" не пройшов найважливішу – третю стадію випробувань.
У Єврокомісії здивовані такою бурхливою діяльністю Росії щодо власної вакцини. У ЄС кажуть, що Москва поспішає нав'язувати свій препарат, проте власних громадян вакцинує дуже повільно.
Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу