Зниження захворюваності триває 4 тижні

Водночас попередив про ймовірність нової хвилі епідемії COVID-19. Під час брифінгу 6 грудня міністр вкотре закликав українців вакцинуватись!

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Віктор Ляшко – очільник МОЗ “В Україні четвертий тиждень триває спад захворюваності на Covid-19. Зокрема, за останній тиждень кількість виявлених випадків захворюваності на коронавірус зменшилася на 15%, госпіталізацій – на 13%”.

Нова хвиля коронавірусу буде

Водночас міністр наголосив, що епідемія ще не завершилася, а тому закликав тих, хто ще не вакцинувався, зробити це якомога скоріше.

Це буде ваш внесок у підготовку до нової хвилі коронавірусної хвороби,

– додав очільник МОЗ.

Довідка! За тиждень із 29 листопада до 5 грудня в Україні зробили близько 1,3 мільйона щеплень проти COVID-19.

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