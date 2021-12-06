Ситуація з COVID-19 покращилась, але треба готуватись до нової хвилі, – Ляшко

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко зауважив покращення епідемічної ситуації в Україні.

Зниження захворюваності триває 4 тижні

Водночас попередив про ймовірність нової хвилі епідемії COVID-19. Під час брифінгу 6 грудня міністр вкотре закликав українців вакцинуватись!

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Віктор Ляшко – очільник МОЗ “В Україні четвертий тиждень триває спад захворюваності на Covid-19. Зокрема, за останній тиждень кількість виявлених випадків захворюваності на коронавірус зменшилася на 15%, госпіталізацій – на 13%”.

Нова хвиля коронавірусу буде

Водночас міністр наголосив, що епідемія ще не завершилася, а тому закликав тих, хто ще не вакцинувався, зробити це якомога скоріше.

Це буде ваш внесок у підготовку до нової хвилі коронавірусної хвороби,

– додав очільник МОЗ.

COVID-19 в Україні: актуальна статистика

Від початку пандемії зареєстрували 3 501 955 випадків захворювання на COVID-19. Жертвами недуги стали 88 519 мешканці країни.

Впродовж останньої доби захворюваність знизилась – вперше за довгий час в країні зареєстрували менш як 5 тисяч хворих.

Від сьогодні, 6 грудня, на території України починають діяти посилені карантинні правила.

МОЗ також розширило жовту зону адаптивного карантину, до неї увійшла Закарпатська область. Натомість помаранчеву скоротили до однієї.

За тиждень із 29 листопада до 5 грудня в Україні зробили близько 1,3 мільйона щеплень проти COVID-19.