Ситуація з COVID-19 покращилась, але треба готуватись до нової хвилі, – Ляшко
6 грудня 2021 , 13:40Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко зауважив покращення епідемічної ситуації в Україні.
Зниження захворюваності триває 4 тижні
Водночас попередив про ймовірність нової хвилі епідемії COVID-19. Під час брифінгу 6 грудня міністр вкотре закликав українців вакцинуватись!
Увага Як тримати імунітет у тонусі цілий рік
Віктор Ляшко – очільник МОЗ
“В Україні четвертий тиждень триває спад захворюваності на Covid-19. Зокрема, за останній тиждень кількість виявлених випадків захворюваності на коронавірус зменшилася на 15%, госпіталізацій – на 13%”.
Нова хвиля коронавірусу буде
Водночас міністр наголосив, що епідемія ще не завершилася, а тому закликав тих, хто ще не вакцинувався, зробити це якомога скоріше.
Це буде ваш внесок у підготовку до нової хвилі коронавірусної хвороби,
– додав очільник МОЗ.
COVID-19 в Україні: актуальна статистика
- Від початку пандемії зареєстрували 3 501 955 випадків захворювання на COVID-19. Жертвами недуги стали 88 519 мешканці країни.
- Впродовж останньої доби захворюваність знизилась – вперше за довгий час в країні зареєстрували менш як 5 тисяч хворих.
- Від сьогодні, 6 грудня, на території України починають діяти посилені карантинні правила.
- МОЗ також розширило жовту зону адаптивного карантину, до неї увійшла Закарпатська область. Натомість помаранчеву скоротили до однієї.