Моторошна ситуація з COVID-19 у Хмельницькому

Про це розповіла директорка лікарні Оксана Піддубна. Вона наголосила, що з 18 жовтня медичний заклад перестав приймати COVID-хворих, аби збільшити кількість місць.

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Піддубна зазначила, що у лікарні склалась непроста ситуація з киснем. Це зумовлено поломкою на заводу, що постачав кисень у медичний заклад.

Нам вдалося вирішити цю ситуацію. Наразі всі пацієнти, які потребують, отримують кисень,

– запевнила директорка закладу.

Згідно з статистикою РНБО, у Хмельницькій інфекційній лікарні з 200 COVID-ліжок зайнято 198. Водночас у відділені інтенсивної терапії зайнятість 100%.

Загалом у Хмельницькій області хворих на COVID-19 приймають у 18 медичних закладах. Вони заповнені на 62,7%, а 2 лікарні області заповнені на понад 80%. Мовиться про Кам'янець-Подільську ЦРЛ (81%) та Полонська ЦРЛ (88%).

Перелік лікарень, які приймають хворих на COVID-19 у Хмельницькій області:

КП "Хмельницька інфекційна лікарня";

КНП "Дунаєвецька багатопрофільна лікарня";

КНП "Городоцька міська багатопрофільна лікарня";

КНП "Красилівська багатопрофільна лікарня";

КНП "Багатопрофільна центральна районна лікарня Слобідко-Кульчієвецька";

КНП "Хмельницька міська лікарня";

КП "Славутська міська лікарня";

КНП "Шепетівська багатопрофільна лікарня";

КНП "Волочиська багатопрофільна лікарня";

КНП "Ізяславська міська багатопрофільна лікарня";

КНП "Старокостянтинівська багатопрофільна лікарня";

КНП Нетішинської МР "Спеціалізована медико-санітарна частина міста Нетішин";

КНП "Кам'янець-Подільська міська лікарня";

КП "Хмельницький міський перинатальний центр";

КНП "Полонська центральна районна лікарня";

Хмельницька центральна районна лікарня;

Кам'янець-Подільська центральна районна лікарня;

Віньковецька центральна районна лікарня.

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