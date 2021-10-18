Моторошна ситуація з COVID-19 у Хмельницькому
Про це розповіла директорка лікарні Оксана Піддубна. Вона наголосила, що з 18 жовтня медичний заклад перестав приймати COVID-хворих, аби збільшити кількість місць.
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Піддубна зазначила, що у лікарні склалась непроста ситуація з киснем. Це зумовлено поломкою на заводу, що постачав кисень у медичний заклад.
Нам вдалося вирішити цю ситуацію. Наразі всі пацієнти, які потребують, отримують кисень,
– запевнила директорка закладу.
Згідно з статистикою РНБО, у Хмельницькій інфекційній лікарні з 200 COVID-ліжок зайнято 198. Водночас у відділені інтенсивної терапії зайнятість 100%.
Загалом у Хмельницькій області хворих на COVID-19 приймають у 18 медичних закладах. Вони заповнені на 62,7%, а 2 лікарні області заповнені на понад 80%. Мовиться про Кам'янець-Подільську ЦРЛ (81%) та Полонська ЦРЛ (88%).
Перелік лікарень, які приймають хворих на COVID-19 у Хмельницькій області:
- КП "Хмельницька інфекційна лікарня";
- КНП "Дунаєвецька багатопрофільна лікарня";
- КНП "Городоцька міська багатопрофільна лікарня";
- КНП "Красилівська багатопрофільна лікарня";
- КНП "Багатопрофільна центральна районна лікарня Слобідко-Кульчієвецька";
- КНП "Хмельницька міська лікарня";
- КП "Славутська міська лікарня";
- КНП "Шепетівська багатопрофільна лікарня";
- КНП "Волочиська багатопрофільна лікарня";
- КНП "Ізяславська міська багатопрофільна лікарня";
- КНП "Старокостянтинівська багатопрофільна лікарня";
- КНП Нетішинської МР "Спеціалізована медико-санітарна частина міста Нетішин";
- КНП "Кам'янець-Подільська міська лікарня";
- КП "Хмельницький міський перинатальний центр";
- КНП "Полонська центральна районна лікарня";
- Хмельницька центральна районна лікарня;
- Кам'янець-Подільська центральна районна лікарня;
- Віньковецька центральна районна лікарня.
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