Моторошна ситуація з COVID-19 у Хмельницькому

Про це розповіла директорка лікарні Оксана Піддубна. Вона наголосила, що з 18 жовтня медичний заклад перестав приймати COVID-хворих, аби збільшити кількість місць.

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Піддубна зазначила, що у лікарні склалась непроста ситуація з киснем. Це зумовлено поломкою на заводу, що постачав кисень у медичний заклад.

Нам вдалося вирішити цю ситуацію. Наразі всі пацієнти, які потребують, отримують кисень,
– запевнила директорка закладу.

Згідно з статистикою РНБО, у Хмельницькій інфекційній лікарні з 200 COVID-ліжок зайнято 198. Водночас у відділені інтенсивної терапії зайнятість 100%.

Загалом у Хмельницькій області хворих на COVID-19 приймають у 18 медичних закладах. Вони заповнені на 62,7%, а 2 лікарні області заповнені на понад 80%. Мовиться про Кам'янець-Подільську ЦРЛ (81%) та Полонська ЦРЛ (88%).

Перелік лікарень, які приймають хворих на COVID-19 у Хмельницькій області:

  • КП "Хмельницька інфекційна лікарня";
  • КНП "Дунаєвецька багатопрофільна лікарня";
  • КНП "Городоцька міська багатопрофільна лікарня";
  • КНП "Красилівська багатопрофільна лікарня";
  • КНП "Багатопрофільна центральна районна лікарня Слобідко-Кульчієвецька";
  • КНП "Хмельницька міська лікарня";
  • КП "Славутська міська лікарня";
  • КНП "Шепетівська багатопрофільна лікарня";
  • КНП "Волочиська багатопрофільна лікарня";
  • КНП "Ізяславська міська багатопрофільна лікарня";
  • КНП "Старокостянтинівська багатопрофільна лікарня";
  • КНП Нетішинської МР "Спеціалізована медико-санітарна частина міста Нетішин";
  • КНП "Кам'янець-Подільська міська лікарня";
  • КП "Хмельницький міський перинатальний центр";
  • КНП "Полонська центральна районна лікарня";
  • Хмельницька центральна районна лікарня;
  • Кам'янець-Подільська центральна районна лікарня;
  • Віньковецька центральна районна лікарня.

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