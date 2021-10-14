Ситуація з COVID-19 в Україні погіршується: за добу виявили близько 19 тисяч хворих

За минулу добу, 13 жовтня, в Україні зафіксували 18 881 інфікованого коронавірусом SARS-CoV-2. Серед нових пацієнтів – 1 748 дітей та 368 медичних працівників.

До лікарень госпіталізували 4 633 людини з підтвердженим COVID-19 або симптомами хвороби. На жаль, з життя пішли ще 412 пацієнтів. Натомість одужали 7 630 хворих.

Днем раніше Розширили наказ про обов'язкову вакцинацію, відкрили нове антитіло: новини про коронавірус 13 жовтня

Рівень тестування населення

Впродовж вчорашньої доби в Україні провели 117 246 різноманітних досліджень для виявлення коронавірусу, зокрема:

методом ПЛР – 63 319,

методом ІФА – 9 657,

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 44 270.

Загалом від початку пандемії в Україні провели 13 442 985 досліджень методом ПЛР.

Поширення коронавірусу в регіонах

Станом на 14 жовтня в Україні зафіксували 2 597 275 випадків COVID-19. Хворобу подолала 2 311 991 людина. Але, на жаль, недуга забрала життя 59 935 мешканців країни.

За минулу добу найбільше випадків інфікування коронавірусом зареєстрували у Харківській (1 665), Дніпропетровській (1 232), Одеській (1 191), Львівській (1 132) і Житомирській (1 107) областях.

Загалом остання добова статистика захворюваності у столиці та областях виглядає наступним чином:

Київ – 936 випадків;

Вінницька область – 285 випадків;

Волинська область – 352 випадки;

Дніпропетровська область – 1 232 випадки;

Донецька область – 900 випадків;

Житомирська область – 1 107 випадків;

Закарпатська область – 207 випадків;

Запорізька область – 987 випадків;

Івано-Франківська область – 516 випадків;

Київська область – 723 випадки;

Кіровоградська область – 114 випадків;

Луганська область – 709 випадків;

Львівська область – 1 132 випадки;

Миколаївська область – 217 випадків;

Одеська область – 1 191 випадок;

Полтавська область – 739 випадків;

Рівненська область – 662 випадки;

Сумська область – 1 003 випадки;

Тернопільська область – 768 випадків;

Харківська область – 1 665 випадків;

Херсонська область – 851 випадок;

Хмельницька область – 786 випадків;

Черкаська область – 497 випадків;

Чернівецька область – 584 випадки;

Чернігівська область – 718 випадків.

*У статистиці відсутні дані з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, а також АР Крим та міста Севастополя.



Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 канал