Ситуація з COVID-19 в Україні погіршується: за добу виявили близько 19 тисяч хворих
Джерело:МОЗ
За минулу добу, 13 жовтня, в Україні зафіксували 18 881 інфікованого коронавірусом SARS-CoV-2. Серед нових пацієнтів – 1 748 дітей та 368 медичних працівників.
До лікарень госпіталізували 4 633 людини з підтвердженим COVID-19 або симптомами хвороби. На жаль, з життя пішли ще 412 пацієнтів. Натомість одужали 7 630 хворих.
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Рівень тестування населення
Впродовж вчорашньої доби в Україні провели 117 246 різноманітних досліджень для виявлення коронавірусу, зокрема:
- методом ПЛР – 63 319,
- методом ІФА – 9 657,
- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 44 270.
Загалом від початку пандемії в Україні провели 13 442 985 досліджень методом ПЛР.Загальна статистика захворюваності: Станом на 14 жовтня в Україні зафіксували 2 597 275 випадків COVID-19. Хворобу подолала 2 311 991 людина. Але, на жаль, недуга забрала життя 59 935 мешканців країни.
Поширення коронавірусу в регіонах
За минулу добу найбільше випадків інфікування коронавірусом зареєстрували у Харківській (1 665), Дніпропетровській (1 232), Одеській (1 191), Львівській (1 132) і Житомирській (1 107) областях.
Загалом остання добова статистика захворюваності у столиці та областях виглядає наступним чином:
- Київ – 936 випадків;
- Вінницька область – 285 випадків;
- Волинська область – 352 випадки;
- Дніпропетровська область – 1 232 випадки;
- Донецька область – 900 випадків;
- Житомирська область – 1 107 випадків;
- Закарпатська область – 207 випадків;
- Запорізька область – 987 випадків;
- Івано-Франківська область – 516 випадків;
- Київська область – 723 випадки;
- Кіровоградська область – 114 випадків;
- Луганська область – 709 випадків;
- Львівська область – 1 132 випадки;
- Миколаївська область – 217 випадків;
- Одеська область – 1 191 випадок;
- Полтавська область – 739 випадків;
- Рівненська область – 662 випадки;
- Сумська область – 1 003 випадки;
- Тернопільська область – 768 випадків;
- Харківська область – 1 665 випадків;
- Херсонська область – 851 випадок;
- Хмельницька область – 786 випадків;
- Черкаська область – 497 випадків;
- Чернівецька область – 584 випадки;
- Чернігівська область – 718 випадків.
*У статистиці відсутні дані з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, а також АР Крим та міста Севастополя.
Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 канал