Ситуація з COVID-19 в Україні погіршується: за добу виявили близько 19 тисяч хворих

14 жовтня 2021 , 08:13
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Джерело:

МОЗ

За минулу добу, 13 жовтня, в Україні зафіксували 18 881 інфікованого коронавірусом SARS-CoV-2. Серед нових пацієнтів – 1 748 дітей та 368 медичних працівників.

До лікарень госпіталізували 4 633 людини з підтвердженим COVID-19 або симптомами хвороби. На жаль, з життя пішли ще 412 пацієнтів. Натомість одужали 7 630 хворих.

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Рівень тестування населення

Впродовж вчорашньої доби в Україні провели 117 246 різноманітних досліджень для виявлення коронавірусу, зокрема:

  • методом ПЛР – 63 319,
  • методом ІФА – 9 657,
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 44 270.

Загалом від початку пандемії в Україні провели 13 442 985 досліджень методом ПЛР.

Загальна статистика захворюваності: Станом на 14 жовтня в Україні зафіксували 2 597 275 випадків COVID-19. Хворобу подолала 2 311 991 людина. Але, на жаль, недуга забрала життя 59 935 мешканців країни.

Поширення коронавірусу в регіонах

За минулу добу найбільше випадків інфікування коронавірусом зареєстрували у Харківській (1 665), Дніпропетровській (1 232), Одеській (1 191), Львівській (1 132) і Житомирській (1 107) областях.

Загалом остання добова статистика захворюваності у столиці та областях виглядає наступним чином:

  • Київ – 936 випадків;
  • Вінницька область – 285 випадків;
  • Волинська область – 352 випадки;
  • Дніпропетровська область – 1 232 випадки;
  • Донецька область – 900 випадків;
  • Житомирська область – 1 107 випадків;
  • Закарпатська область – 207 випадків;
  • Запорізька область – 987 випадків;
  • Івано-Франківська область – 516 випадків;
  • Київська область – 723 випадки;
  • Кіровоградська область – 114 випадків;
  • Луганська область – 709 випадків;
  • Львівська область – 1 132 випадки;
  • Миколаївська область – 217 випадків;
  • Одеська область – 1 191 випадок;
  • Полтавська область – 739 випадків;
  • Рівненська область – 662 випадки;
  • Сумська область – 1 003 випадки;
  • Тернопільська область – 768 випадків;
  • Харківська область – 1 665 випадків;
  • Херсонська область – 851 випадок;
  • Хмельницька область – 786 випадків;
  • Черкаська область – 497 випадків;
  • Чернівецька область – 584 випадки;
  • Чернігівська область – 718 випадків.

*У статистиці відсутні дані з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, а також АР Крим та міста Севастополя.


Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 канал

Автор: Анастасія Кушпіт