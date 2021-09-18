Так, станом на 18 вересня показники госпіталізацій перевищені у 10 регіонах України. Нагадаємо, що нормальними показники вважаються тоді, коли кількість госпіталізованих пацієнтів не перевищує 50%.
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Регіони з перевищеними показниками госпіталізацій:
- Вінницька область – 66,3%,
- Дніпропетровська область – 69,0%,
- Закарпатська область – 65,9%,
- Луганська область – 71,5%,
- Львівська область – 68,6%,
- Миколаївська область – 105,1%,
- Рівненська область – 82,5%
- Сумська область – 56,7%,
- Харківська область – 59,0%,
- Хмельницька область – 51,3%.
Зауважимо, що за минулу добу в Україні до лікарень госпіталізували 1 719 людей з COVID-19 або наявними ознаками хвороби.
Ситуація з коронавірусом в Україні: остання статистика
Джерело: МОЗ
Впродовж останніх 2 днів в Україні фіксували понад 6 тисяч нових на COVID-19 на добу. Так, нині повідомили про 6 234 нових пацієнти, а днем раніше – про 6 624.
Найбільше нових випадків зараження коронавірусом виявили у Харківській (761), Львівській (585), Дніпропетровській (434), м. Київ (416) та Одеській (399) областях.
Загалом станом на 18 вересня в Україні виявили 2 344 398 хворих на коронавірус. 2 230 306 з них зуміли подолати хворобу. Але, на жаль, з життя пішли 54 829 інфікованих.
Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу