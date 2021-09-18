Так, станом на 18 вересня показники госпіталізацій перевищені у 10 регіонах України. Нагадаємо, що нормальними показники вважаються тоді, коли кількість госпіталізованих пацієнтів не перевищує 50%.

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Регіони з перевищеними показниками госпіталізацій:

Вінницька область – 66,3%,

Дніпропетровська область – 69,0%,

Закарпатська область – 65,9%,

Луганська область – 71,5%,

Львівська область – 68,6%,

Миколаївська область – 105,1%,

Рівненська область – 82,5%

Сумська область – 56,7%,

Харківська область – 59,0%,

Хмельницька область – 51,3%.

Зауважимо, що за минулу добу в Україні до лікарень госпіталізували 1 719 людей з COVID-19 або наявними ознаками хвороби.

Ситуація з коронавірусом в Україні: остання статистика

Джерело: МОЗ

Впродовж останніх 2 днів в Україні фіксували понад 6 тисяч нових на COVID-19 на добу. Так, нині повідомили про 6 234 нових пацієнти, а днем раніше – про 6 624.

Найбільше нових випадків зараження коронавірусом виявили у Харківській (761), Львівській (585), Дніпропетровській (434), м. Київ (416) та Одеській (399) областях.

Загалом станом на 18 вересня в Україні виявили 2 344 398 хворих на коронавірус. 2 230 306 з них зуміли подолати хворобу. Але, на жаль, з життя пішли 54 829 інфікованих.