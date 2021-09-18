Ситуація з COVID-19 загострюється: в 10 регіонах надмірна кількість госпіталізованих

18 вересня 2021 , 10:47
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Джерело:

МОЗ

Поки що вся Україна перебуває у зеленій зоні карантину. Але від початку осені кількість хворих та госпіталізованих почала різко зростати.

Так, станом на 18 вересня показники госпіталізацій перевищені у 10 регіонах України. Нагадаємо, що нормальними показники вважаються тоді, коли кількість госпіталізованих пацієнтів не перевищує 50%.

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Регіони з перевищеними показниками госпіталізацій:

  • Вінницька область – 66,3%,
  • Дніпропетровська область – 69,0%,
  • Закарпатська область – 65,9%,
  • Луганська область – 71,5%,
  • Львівська область – 68,6%,
  • Миколаївська область – 105,1%,
  • Рівненська область – 82,5%
  • Сумська область – 56,7%,
  • Харківська область – 59,0%,
  • Хмельницька область – 51,3%.

Зауважимо, що за минулу добу в Україні до лікарень госпіталізували 1 719 людей з COVID-19 або наявними ознаками хвороби. 

Ситуація з коронавірусом в Україні: остання статистика

Джерело: МОЗ

Впродовж останніх 2 днів в Україні фіксували понад 6 тисяч нових на COVID-19 на добу. Так, нині повідомили про 6 234 нових пацієнти, а днем раніше – про 6 624.

Найбільше нових випадків зараження коронавірусом виявили у Харківській (761), Львівській (585), Дніпропетровській (434), м. Київ (416) та Одеській (399) областях.

Загалом станом на 18 вересня в Україні виявили 2 344 398 хворих на коронавірус. 2 230 306 з них зуміли подолати хворобу. Але, на жаль, з життя пішли 54 829 інфікованих.


Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу

Автор: Анастасія Кушпіт