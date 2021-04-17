Ситуація з госпіталізацією через COVID-19 покращилась у 6 областях
Рівень госпіталізації через коронавірус перебуває у нормі вже в 6 областях. За добу 16 квітня ситуація покращилась у Львівській та Тернопільській областях.
Джерело:МОЗ
На Львівщині показник госпіталізацій становить 59,4 при нормі 60 на 100 тисяч населення. На Тернопільщині – 59,8.
До речі Тернопіль та Херсон послаблюють карантин
Яка ситуація в інших регіонах
Ще у кількох областях показники теж відповідають нормі. Зокрема:
- Закарпатській – 39,1,
- Кіровоградській – 49,4,
- Івано-Франківській – 47,8,
- Херсонській – 56,4.
Водночас найгірша ситуація у Хмельницькій області – 121,4. У Києві показник сягає 82,3.
Коронавірус в Україні: статистика
- За добу 16 квітня коронавірус діагностували у 14 984 українців. Померли 440 хворих, але одужали – 9 736.
- Від початку пандемії в Україні захворіли 1 936 228 людей, видужали – 1 475 556 хворих, померли від ускладнень – 39 536.
- Станом на 17 квітня вакцинувались 445 859 людей в Україні.
- У червоній зоні залишились Київ, Житомирська, Запорізька, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Сумська, Харківська, Хмельницька, Чернівецька і Чернігівська області. У жовтій – Закарпатська, Івано-Франківська і Херсонська.
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