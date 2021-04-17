Рівень госпіталізації через коронавірус перебуває у нормі вже в 6 областях. За добу 16 квітня ситуація покращилась у Львівській та Тернопільській областях.

На Львівщині показник госпіталізацій становить 59,4 при нормі 60 на 100 тисяч населення. На Тернопільщині – 59,8. До речі Тернопіль та Херсон послаблюють карантин Яка ситуація в інших регіонах Ще у кількох областях показники теж відповідають нормі. Зокрема: Закарпатській – 39,1,

Кіровоградській – 49,4,

Івано-Франківській – 47,8,

Херсонській – 56,4. Водночас найгірша ситуація у Хмельницькій області – 121,4. У Києві показник сягає 82,3. Коронавірус в Україні: статистика За добу 16 квітня коронавірус діагностували у 14 984 українців. Померли 440 хворих, але одужали – 9 736.

Від початку пандемії в Україні захворіли 1 936 228 людей, видужали – 1 475 556 хворих, померли від ускладнень – 39 536.

Станом на 17 квітня вакцинувались 445 859 людей в Україні.

У червоній зоні залишились Київ, Житомирська, Запорізька, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Сумська, Харківська, Хмельницька, Чернівецька і Чернігівська області. У жовтій – Закарпатська, Івано-Франківська і Херсонська. Важливо Британський штам коронавірусу циркулює у всіх областях України