Нині, 17 лютого, Івано-Франківська область повідомила про 646 нових випадків зараження коронавірусом. Це найвищий добовий приріст захворюваності по Україні.

Івано-Франківська область вже більш ніж 2 тижні лідирує за кількістю нових хворих на COVID-19. Ситуація критична й у лікарнях обласного центру.

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Як змінилась ситуація в Івано-Франківську за останню добу

За минулу добу на Івано-Франківщині виявили 646 нових випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2. Ще 9 пацієнтів померли. Натомість одужали – 390 людей.

Що відомо про ситуацію в лікарнях Франківська:

В Івано-Франківській області один з найбільших рівнів захворюваності на 100 тисяч населення і другий найбільший рівень за кількістю зайнятих ліжок – у середньому 73%.

В Івано-Франківській Центральній міській клінічній лікарні, яка приймає пацієнтів з COVID-19, зайняті всі ліжкомісця. Хворі вимушені лежати у коридорах, їдальнях і кабінетах лікарів. Медичний персонал розгортає додаткові ліжкомісця у міському перинатальному центрі.

У міській клінічній лікарні №1, яка приймає хворих на коронавірус, зайнято вже 80% ліжкомісць.

Натомість у міській клінічній дитячій лікарні станом на 16 лютого лікувалось 83 пацієнти. 3 дитини перебували у реанімації.

У багатьох населених пунктах області заповненість ліжкомісць – понад 90%.

Через надзвичайно високий рівень поширення коронавірусу на Прикарпатті туди вирушив головний санлікар Віктор Ляшко.

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків розповів, що у місті мусять залучати додатковий медичний персонал. Також готові відкрити ще 2 лікарні.

Загальна статистика коронавірусу в області

Джерело: апарат РНБО України

Станом на 17 лютого в Івано-Франківській області зареєстрували 56 500 пацієнтів з COVID-19. 1 067 з них пішли з життя. Натомість подолати хворобу зуміли 45 847 мешканців області.

Нині від коронавірусу продовжують лікуватися 9 586 жителів регіону. Натомість наявність інфекції підозрюють ще у 61 256 осіб.