Другий день поспіль на Одещині реєструють рекордний рівень захворюваності на коронавірус у регіоні. Кількість нових випадків COVID-19 26 березня перевищила 1,5 тисячі. Така ситуація викликає занепокоєння.

Останні кілька днів в регіоні фіксують найбільшу кількість випадків в Україні. Про це заявила директорка департаменту охорони здоров'я обладміністрації Наталія Одарій-Захарьєва.

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Одеський антирекорд

У регіоні збільшилась й смертність. За останню добу померли 19 людей, а від початку епідемії зафіксовано 1 488 осіб.

За останню добу в області COVID-19 виявлено у 1 545 осіб, з яких 708 – одесити. Захворів 41 медик. Ситуація виходить з-під контролю. Якщо буде кисень, а медиків немає, хто буде працювати в лікарнях?

– закцентувала Наталія Одарій-Захарьєва.

Одужали 299 одеських пацієнтів, а нові підозри на ковід отримали 1 676 осіб.

Зверніть увагу! 25 березня в Одесі зареєстрували 1 235 нових випадків інфікування ковідом. Але тоді найбільшу кількість позитивних ПЛР-тестів зареєстрували в столиці.

Що відомо про карантин на Одещині

Нещодавно мер Одеси Геннадій Труханов заявляв, що додаткові ліжка Одесу не врятують – місту потрібні медики. Він зазначав, що до боротьби з інфекцією найближчим часом скерують інтернів медичного університету.

Від 23 березня Одещина перейшла до червоної зони: тут посилили карантин. Проте в транспорті містяни продовжують ігнорувати масковий режим та утворюють скупчення на зупинках.