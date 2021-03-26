З лютого 2021 року в Україні стрімко збільшилась кількість нових інфікованих коронавірусом. Таке зростання продовжиться ще протягом 2 – 3 тижнів, і потім буде стабілізація.

Це насамперед пов'язано з наслідком посилення карантинних обмежень у регіонах. Про це розповів керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрій Ганиченко.

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Він відзначив, що в Україні з минулого тижня сповільнився рівень захворюваності на коронавірус. Протягом останніх 4 тижнів в країні на 20% зріс показник добових госпіталізацій. Зараз він зменшився до 14%.

Ми очікуємо, що зростання продовжиться протягом 2 – 3 тижнів, і потім має відбутися стабілізація,

– підкреслив експерт.

Юрій Ганиченко пригадав, зростання захворюваності почалося з послабленням карантинних обмежень, яке закінчилося ще в січні 2021 року. Традиційно протягом кількох тижнів спостерігається реакція на зміну карантину.

"Ми мали в середині лютого початок зростання, яке триває вже 5 тижнів поспіль. У Київській школі економіки ми постійно зазначаємо, що кількість виявлених випадків зараз погано показує, чи зростає захворюваність", – пояснив експерт.

За його словами, те, що збільшується виявлення випадків – гарний знак. Адже медики починають бачити більше хворих.

Понад 50% регіонів можуть потрапити в червону зону, – Ганиченко

Керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки зазначив, з наступного тижня понад 50% регіонів можуть потрапити в червону зону. Саме тоді уряд і МОЗ мають відреагувати, чи є це індикатором для введення загальнонаціонального локдауну.

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Також він назвав 3 області, яка перебувають в зони ризику. Найближчим часом до червоної зони можуть потрапити:

Рівненська область;

Чернігівська;

Тернопільська.

Перші 2 регіони можуть перетнути позначку червоної зони від завтра, 27 березня. Там зараз вже є невиконання двох показників протягом 2 днів поспіль,

– розповів Юрій Ганиченко.

І додав, якщо це продовжиться ще на 3 день, буде зібрана Державна комісія ТЕБ та НС, і протягом наступних 2 – 3 днів може бути встановлений червоний рівень епіднебезпеки.

Довідка. Станом на 26 березня, у червоній зоні опинились 10 областей: Київська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Дніпропетровська, Одеська, Чернівецька, Сумська, Миколаївська.

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