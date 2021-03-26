Ситуація з COVID-19 стабілізується через 2 –3 тижні, – прогноз Київської школи економіки
З лютого 2021 року в Україні стрімко збільшилась кількість нових інфікованих коронавірусом. Таке зростання продовжиться ще протягом 2 – 3 тижнів, і потім буде стабілізація.
Джерело:24 канал
Це насамперед пов'язано з наслідком посилення карантинних обмежень у регіонах. Про це розповів керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрій Ганиченко.
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Він відзначив, що в Україні з минулого тижня сповільнився рівень захворюваності на коронавірус. Протягом останніх 4 тижнів в країні на 20% зріс показник добових госпіталізацій. Зараз він зменшився до 14%.
Ми очікуємо, що зростання продовжиться протягом 2 – 3 тижнів, і потім має відбутися стабілізація,
– підкреслив експерт.
Юрій Ганиченко пригадав, зростання захворюваності почалося з послабленням карантинних обмежень, яке закінчилося ще в січні 2021 року. Традиційно протягом кількох тижнів спостерігається реакція на зміну карантину.
"Ми мали в середині лютого початок зростання, яке триває вже 5 тижнів поспіль. У Київській школі економіки ми постійно зазначаємо, що кількість виявлених випадків зараз погано показує, чи зростає захворюваність", – пояснив експерт.
За його словами, те, що збільшується виявлення випадків – гарний знак. Адже медики починають бачити більше хворих.
Понад 50% регіонів можуть потрапити в червону зону, – Ганиченко
Керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки зазначив, з наступного тижня понад 50% регіонів можуть потрапити в червону зону. Саме тоді уряд і МОЗ мають відреагувати, чи є це індикатором для введення загальнонаціонального локдауну.
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Також він назвав 3 області, яка перебувають в зони ризику. Найближчим часом до червоної зони можуть потрапити:
- Рівненська область;
- Чернігівська;
- Тернопільська.
Перші 2 регіони можуть перетнути позначку червоної зони від завтра, 27 березня. Там зараз вже є невиконання двох показників протягом 2 днів поспіль,
– розповів Юрій Ганиченко.
І додав, якщо це продовжиться ще на 3 день, буде зібрана Державна комісія ТЕБ та НС, і протягом наступних 2 – 3 днів може бути встановлений червоний рівень епіднебезпеки.
Юрій Ганиченко про стабілізацію ситуації з COVID-19: відео
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