Ситуація з коронавірусом в Україні стабілізується, – Радуцький
Україна виходить на плато з захворюваності на коронавірус. Ситуація в країні з новими випадками і госпіталізаціями стабілізувалася.
Джерело:24 Канал
Про це повідомив глава парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький в ефірі одного з українських телеканалів.
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За його словами, карантин вводиться, як відповідь на кількість хворих і госпіталізованих. При цьому зараз ситуація трохи покращилася.
Михайло Радуцький
“На сьогодні є деяка стабілізація. Схоже, що Україна підходить до плато. Що пік захворюваності стабілізувався. За минулий і за позаминулий тиждень кількість хворих зменшилася на 2 тисяч. Трохи стабілізувалася ситуація в Києві”
Ситуація з COVID-19 в Україні
- захворіло – 1 887 338 осіб;
- одужало – 1 442 618 осіб;
- летальних випадків – 38 225;
За минулу добу – 14 553 нових випадків, 467 людей померли.
- 15 152 людини щеплено проти COVID-19 за 13 квітня 2021 року в Україні.
- 403 553 людини щеплено від початку вакцинальної кампанії.
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