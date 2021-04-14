Ситуація з коронавірусом в Україні стабілізується, – Радуцький

Україна виходить на плато з захворюваності на коронавірус. Ситуація в країні з новими випадками і госпіталізаціями стабілізувалася.

Про це повідомив глава парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький в ефірі одного з українських телеканалів.

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За його словами, карантин вводиться, як відповідь на кількість хворих і госпіталізованих. При цьому зараз ситуація трохи покращилася.

Михайло Радуцький “На сьогодні є деяка стабілізація. Схоже, що Україна підходить до плато. Що пік захворюваності стабілізувався. За минулий і за позаминулий тиждень кількість хворих зменшилася на 2 тисяч. Трохи стабілізувалася ситуація в Києві”

Ситуація з COVID-19 в Україні

захворіло – 1 887 338 осіб;

одужало – 1 442 618 осіб;

летальних випадків – 38 225;

За минулу добу – 14 553 нових випадків, 467 людей померли.