Головний лікар обласної клінічної інфекційної лікарні Михайло Поляк розповів, що ситуація з коронавірусом у Закарпатській області більш ніж критична. Там щодня помирає по 12 хворих.

Під час брифінгу Михайло Поляк розповів, що за минулий тиждень кількість хворих на Закарпатті зросла на 24%.

До теми За добу в Україні 5 572 нових випадки коронавірусу

Щодня у регіоні виявляють понад 500 нових випадків зараження коронавірусом. При цьому захворюваність серед дітей зросла на 5%.

Також зросли захворюваність і смертність у віковій групі 35 – 45 років. Усі палати інтенсивної терапії обласної клінічної лікарні заповнені.

Така ситуація повинна спонукати закарпатців серйозно задуматися і бути свідомими у дотриманні всіх карантинних обмежень,

– зауважив Поляк.

Закарпаття в червоній зоні карантину

Закарпатська область опинилася у червоній карантинній зоні. Нові обмеження набули чинності від 8 березня.

В регіоні заборонено: